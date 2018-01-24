Марс: новые данные о его атмосфере

Ученые установили, что утечка водорода из атмосферы Марса напрямую связана с пылевыми бурями, а не с солнечной активностью, как считалось ранее. В новом исследовании были проанализированы данные, полученные от исследовательского аппарата MRO, о последней марсианской глобальной пылевой буре.

В данном событии, 2007 года, обнаружилось, что пылевой шторм является основной причиной в продолжающемся процессе выхода водорода из верхней атмосферы Марса, который давно превратился из более влажного и теплого мира в сегодняшнюю засушливую, холодную планету.

Ученые обнаружили, что на средних высотах в атмосфере происходит увеличение концентрации водяного пара из-за происходящих пылевых бурь. Оказалось, что водяные частицы поднимались вверх с воздушной массой, перемещающую пыль. Связь между наличием молекул воды в средней атмосфере Красной планеты – от 50 до 100 км – и испарением водорода из верхней атмосферы была подтверждена космическим телескопом Хаббл и аппаратом Mars Express. Это происходило в те годы, когда наблюдались глобальные пылевые бури.

Наблюдение Марса в последнее десятилетие позволяет увидеть многочисленные региональные бури, возникающие в период, когда в северном полушарии наступает весна или лето. На протяжении марсианского года, который почти в два раза длиннее земного, все региональные бури улетучивались, и ни одна из них не переросла в глобальную. Послдедний раз такое перерастание произошло в 2007 году. Считается, что следующий раз глобальная буря начнется этим летом и будет длиться до начала 2019-го.

Анализируя данные аппарата MRO, ученые увидели небольшое увеличение водяных частиц в средней атмосфере во время региональных бурь и резкий скачок их концентрации во время глобального шторма 2007 года. Используя усовершенствованные методы анализа данных 2007 года, исследователи обнаружили увеличение водяного пара более чем в сто раз в средней атмосфере во время этого глобального шторма.

Многие ученые думают, что потеря водорода из верхней части атмосферы Марса происходит довольно устойчиво и связана с увеличением потока заряженных частиц от Солнца. Данные от орбитального аппарата не соответствуют этой теории, вместо этого они дают понять, что потеря водорода больше связана с марсианскими процессами, чем с солнечной активностью. Пылевые бури, доставляющие водяной пар на значительные высоты, – вероятный ключ к объяснению сезонной закономерности выхода водорода из верхней атмосферы.

Пылевая буря в нынешнем году, скорее всего, будет так велика, что покроет всю Красную планету. Правда, не все наблюдатели в восторге от глобальной бури, которая может отрицательно повлиять на текущие миссии. Например: вездеход Opportunity, работающий исключительно на солнечной энергии, придется отключить, чтобы сэкономить энергию; предстоящая миссия посадочного модуля InSight должна будет скорректирована таким образом, чтобы безопасно выполнить спуск и посадку в ноябре.