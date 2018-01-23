Российская компания рассекречивает отчет о «Луноходе-2».

Создатель космической техники «Российские космические системы» рассекретил отчет об автоматическом вездеходе «Луноход-2» и его миссии по высадке на Луну 1973 года.

В документе описаны все аспекты космических аппаратов «Луна-21» и «Луноход-2», перечислены все трудности, с которыми столкнулась миссия, и найденные пути устранения проблем. Система дистанционного управления была активной на протяжении всей миссии, и большинство устройств связи оставались в рабочем состоянии.

В докладе описывается бортовое оборудование, в том числе система медленного сканирования, и центр связи со стороны Земли. Успех миссии был обеспечен многими испытаниями, в основном теми, которые были проведены осенью 1972 года.

Во время испытаний ученые обнаружили, что некоторые системы радиосвязи дальнего действия имели ошибки, которые были своевременно исправлены.

Первая серьезная проблема с работой системы дистанционного управления во время миссии на корабле была обнаружена на 250-й сессии, когда команду на остановку потребовалось давать три раза.

Документ включает в себя сравнение данных, характеристик и систем медленного сканирования для всех камер «Луноход-1» и «Луноход-2». Обновление системы позволило второму роверу двигаться быстрее первого. Ожидается, что «Луноход-3» будет еще быстрее. Третья версия была построена в конце 1970-х годов, но не совершила полет на Луну из-за недостаточного финансирования.

Отчет содержит информацию об использовании лазерного световозвращателя в области связи и навигации, метод, который был необычным в то время.

В документе описывается, как «Луноход-2» завершил свою миссию. Внутренняя температура вездехода поднялась примерно до 42 градусов по Цельсию, и он перестал отвечать на запросы.