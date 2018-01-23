Столетие назад: как виделось освоение космоса

В первые годы XX века русский ученый, теперь известный как отец космонавтики и ракетостроения, написал повесть, показывающую, как может выглядеть жизнь в космосе в будущем.

Константин Циолковский (1857-1935) предположил, что к 2017 году мировое правительство ликвидирует войну и конфликты. Он также предположил, что это тот год, когда человечество создаст технологию для путешествия за пределы Земли. Но на самом деле человечество еще 60 лет назад изобрело подобную технологию. Итак, теперь, когда ушел 2017 год, насколько точны его другие прогнозы, описанные в этой книге?

Рассказ Циолковского «Вне земли» очень интригующий, в нем он собрал вымышленную команду из лучших научных умов с XVI по 20 века, чтобы создать ракету, способной достигать орбиты. Учеными были Галилей Галилей (1564-1642), Исаак Ньютон (1642-1727) и сам Циолковский (под псевдонимом Иванов).

Используя голос этих научных легенд, Циолковский описал не только практические аспекты, но и ощущения и эмоции жизни в космосе. Это необыкновенный подвиг воображения. Как же мысленный эксперимент Циолковского совпадает с реальностью?

Взгляд из ракеты

На орбите космические путешественники часто поражаются красотой и хрупкостью Земли и испытывают когнитивный сдвиг осознания. Это известно как обзорный эффект, о котором сообщали астронавты и космонавты с 1960-х годов.

Циолковский ожидал этого. Во «Вне Земли» Ньютон предупреждает экипаж о том, что вид Земли будет подавляющий. Люди были ошеломлены видами нашей планеты, некоторые чувствовали себя опустошенными, отходя от иллюминаторов. Другие же с криками удивления и восторга перемещались от иллюминатора к иллюминатору.

Также они испытывают то, что является еще одним аспектом эффекта обзора: осознание того, что национальные границы и земные конфликты в конечном итоге бессмысленны. Возможно, это потому, что наши вымышленные космонавты уже живут в едином мирном мире. Это что-то очень далекое от того, где мы находимся сегодня.

В космосе все равны

Циолковский считал, что отсутствие силы тяжести стирает социальные классы и способствует равенству. На орбите энергия Солнца изобилует и свободна. Для перемещения тяжелых масс требуется небольшое усилие, поэтому строительство дешево. Одежда не нужна, потому что температуру можно легко поддерживать в пределах 30 — 35 градусов. Кровати и одеяла ушли в прошлое. Нет никакой разницы между ресурсами, доступными богатым и бедным – каждый может жить в фантастическом дворце невесомости, если захочет.

Как привлекательно это видение, на самом деле космические путешествия по-прежнему являются заповедником очень богатых, будь то отдельных людей или наций.

Орбитальная диаспора

Как только наши вымышленные исследователи успешно протестировали свою ракету, они поделились технологией с любым, кто хочет мигрировать в космос. Тысячи ракет запускаются на геостационарную орбиту – место, где сегодня большинство наших телекоммуникационных спутников.

Колонисты создают орбитальные места обитания и теплицы. Каждый цилиндр вмещает 100 человек. Труба, заполненная почвой, поддерживает пышную экосистему фруктов, овощей и цветов. Без сезонов, сорняков или вредителей, круглый год для наших вегетарианских колонистов много пищи.

На самом деле люди начали жить на орбите гораздо раньше, чем предсказал Циолковский. Первая космическая станция «Салют-1» была запущена в 1971 году. В течение последних 17 лет Международная космическая станция постоянно занята на околоземной орбите. Но нет таких мест обитания, где люди могут избежать трудностей жизни на Земле.

Более того, теперь мы знаем, что невесомость оказывает серьезное воздействие на организм человека, включая потерю плотности костной ткани и нарушение зрения. Жизнь в космосе также означает воздействие опасных уровней радиации. В любом случае космические путешествия – это отнюдь не для всех, это только для крошечной части населения Земли.

Добыча полезных ресурсов

Разумеется, необходимы ресурсы для поддержания орбитальной жизни, описанной Циолковским. Ньютон и его ракетная команда научились захватывать метеоры и обнаружили, что они содержат множество полезных минералов: железо, никель, диоксид кремния, глинозем, различные оксиды, графит и многое другое. Из этих минералов можно извлечь строительные материалы, кислород для дыхания, почву для растений и даже воду.

В то время как орбитальные колонисты строят свои среды обитания, ракеты направляются к поясу астероидов между Марсом и Юпитером. Быстрый полет позволяет найти богатый и неисчерпаемый источник материала для создания колоний за пределами земной орбиты.

Циолковский был прав относительно важности внеземной добычи для будущих космических экономик. Здесь его предсказание и реальная жизнь практически совпадают.

Но в то время как правительства, частные предприятия и исследователи видят богатство, обещанное Луной и астероидами, человечеству еще предстоит пройти долгий путь до того, когда технологии будут соответствовать задаче.

За пределами Земли

Сто лет назад Циолковский представлял себе, что жизнь в космосе создаст идиллическое общество, в котором люди живут в домах на орбите, купаются в безграничной энергии Солнца.

Вместо этого фрагменты отработавших ракет и спутников вращаются вокруг Земли, раскалываясь на все меньшие фрагменты, которые падают в океаны.

Но в одном мы далеко превзошли видение Циолковского. В заключение его рассказа его ученые говорят о том, чтобы направить корабль от Меркурия к Сатурну.

Мог ли он представить себе, что к 2018 году корабли «Вояджер-1 и -2» смогут не только путешествовать за пределами Земли, но и вылететь за пределы Солнечной системы?..