Nasa работает на новым истопником энергии для своих будущих миссий

Когда нибудь космонавты отправятся покорять другие миры и одним из первых и наиболее важных ресурсов что им понадобится будет энергия. Надежная и эффективная энергетическая система будет необходима для повседневных нужд, таких как освещение, вода и кислород, а также для целей самой миссии, таких эксперименты и производства топлива для долгой дороги домой.

Вот почему многие космические агентства работают над созданием современной энергетической установки способной отвечать подобным требованиям. Не исключением является и космические агентство Nasa, которое в настоящее время работает над источником энергии под названием Kilopower. Именно он по их мнению будет способен создать безопасную, эффективную и изобилующую энергией установку для будущих роботизированных и пилотируемых миссий по исследованию космоса.

Данная система построена на реакции деления ядерного топлива и предполагается что будет иметь мощность порядка 10 киловатт — достаточной для питания двух средних домашних хозяйств. Закладываемый срок службы предполагает непрерывную работу в течении 10 лет. Четыре подобных энергетических блока смогут обеспечить достаточную мощность для создания небольшого форпоста на поверхности другой планеты или спутника.

Прототип энергетической установки был разработан и собран в Исследовательском центре им. Гленна в сотрудничестве с Центром космических полетов им. Маршалла. Сейчас прототип силовой установки находится на испытательной площадке в Неваде где проходит необходимые проверки.

Не так давно команда инженеров приступила к испытаниям ядра реактора. По словам ведущего инженера Kilopower Марка Гибсона, команда подключит силовую систему к реактору и начнет сквозные проверки в этом месяце. Гибсон также отмечает, что эксперименты должны завершиться полноценным испытанием, которое продлится в течении 28 часов уже в конце марта этого года.

Основным преимуществом данного вида энергетических установок является возможность полноценной работы в местах где традиционные источники энергии (солнечные панели) не в состоянии вырабатывать энергию. На Марсе сила солнечного света сильно варьируется в течении всего сезона ,а периодические пыльные бури могут длиться месяцами. На Луне холодная и ночь длится около 14 дней.

«Мы хотим создать источник питания, который сможет работать в экстремальных средах», — говорит Ли Мэйсон, главный технолог Nasa по вопросам хранения энергии. «Kilopower открывает для работы всю поверхность Марса, включая северные широты, где может находится вода. На Луне данный источник может быть развернут для поиска ресурсов в постоянно затененных кратерах»

В этих условиях выработка энергии из солнечного света сильно затруднена а подача топлива ограничена, поэтому разработка Kilopower является важным этапом для расширения возможности исследования других миров.