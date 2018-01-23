4 ферваля рядом с Землей пролетит астероид

В скором времени рядом с Землей пролетит очередной астроид, который не представляет никакой опасности для жителей нашей планеты.

Астероид 2002 AJ129 сблизиться с Землей 4 февраля 2018 года в 21:30 UTC. Во время своего максимального сближения, он будет удален от нас на расстояние сопоставимое с 10 расстояниями между Землей и Луной, чтто составляет примерно 4,2 млн. километров.

Астероид 2002 AJ129 представляет собой небольшой космический объект размером от 0,5 до 1,2 км. в диаметре. Он был обнаружен наземными телескопами еще в 2002 году. Скорость космического путешественника в момент его максимального сближения с нашей планетой, по предварительным расчетам будет составлять порядка 34 км/с, что является более высокой величиной по сравнению с другими астроидами. Столь высокое значение скорости объясняется его орбитой, которая расположена очень близко от Солнца — 18 млн. километров. Хотя данный астероид и классифицируется как потенциально опасный объект, он не представляет никакой угрозы для жителей Земли, ни в этом пролете ни в ближайших.