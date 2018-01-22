Изучение астероидов: миссия OSIRIS-REx

Миссия OSIRIS-REx, проводимая под эгидой NASA, стоимостью $1 миллиард, сейчас находится на заключительном этапе двухлетнего полета к астероиду Bennu, миниатюрному миру диаметром около 500 метров. Bennu – редкий вид объекта, который характеризуется учеными как астероид «B-типа» с большим количеством углерода – основой органических молекул.

В августе путешественник на солнечной энергии начнет заключительный подход к астероиду, и в конечном счете выйдет на его орбиту. После полного обзора Bennu спектрометрами, камерами и лазерным высотомером, ученые решат, где брать образец грунта.

Астероид проводит большую часть времени за пределами орбиты Земли. Но пересекает орбитальную траекторию Земли дважды на каждом 1.2-летнем витке вокруг Солнца, что делает его потенциально опасным объектом для землян. Его исследование поможет не только узнать из каких материалов сформировались планеты Солнечной системы, но и выработать стратегию по сближению и возможному отклонению в случае опасности для землян.

OSIRIS-REx находится в полете 16 месяцев. Космический корабль получил гравитационный импульс от Земли в прошлом сентябре. Его функционирование происходит штатно, вызывает некоторое беспокойство ситуация с дегазацией, когда выделяется газ из теплозащитного экрана капсулы возвращения.

Наземные диспетчера обнаружили небольшое количество неожиданной тяги в прошлом году. Инженеры решили, что тяга была вызвана дегазацией воды, находящейся в капсуле возвращения, которая попала туда во время подготовки запуска.

И хотя маленькая тяга не была бы проблемой для других миссий, здесь же ситуация иная. Гравитация Bennu достаточно низкая, поэтому даже это небольшое количество дополнительной тяги может сделать орбитальную эксплуатацию OSIRIS-REx более трудной.

После рассмотрения ситуации инженеры держат сейчас корабль в такой ориентации, чтобы капсула возвращения была направлена на Солнце. Используя солнечное нагревание, они хотят таким образом испарить воду, и действительно дегазация уменьшилась, как и прогнозировалось. Команда ожидает, что вода полностью испарится, когда корабль доберется до астероида.

Цель OSIRIS-REx состоит в том, чтобы взять 60 граммов поверхностного материала и возвратить его на Землю. Фаза подхода OSIRIS-REx официально начинается 17 августа, когда до астероида будет 2 миллиона км. Подробные изображения Bennu должны быть сделаны в октябре. Инженеры по ним будут искать следы обломков или лун в близости астероида, чтобы обеспечить должную безопасность OSIRIS-REx.

Все, кроме одного из инструментов OSIRIS-REx, уже проверены, когда корабль пролетал над Землей в сентябре. Лазерный высотомер будет активирован после того, как зонд доберется до астероида. Фаза подхода продлится три месяца, затем будет проведен предварительный обзор – в конце ноября и в начале декабря.

Во время следующей фазы миссии, в конце 2019 года, OSIRIS-REx должен будет приблизиться и взять образец грунта. Окончательное решение по месту осуществления выборки NASA примет на основании нескольких факторов, главные из них – безопасность корабля и максимальная вероятность сбора примитивного материала. Осуществления взятия образца намечено на июль 2020 года.

OSIRIS-REx отправится от Bennu назад между мартом 2021 года и апрелем 2022-го. Возврат капсулы, содержащей драгоценные образцы астероида, состоится 24 сентября 2023 года.