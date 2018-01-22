Rocket Lab провела успешный запуск новой ракеты

От
Vadim Baybikov
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Коммерческая пусковая установка Electron взлетела на орбиту из Новой Зеландии в воскресенье, 21 января. Безоговорочный успех открывает перспективу частых и доступных полетов для малых космических аппаратов. Достижение стало возможным благодаря четырехлетнему труду новозеландской команды Rocket Lab и позволяет компании занять лидирующее место в быстрорастущем секторе малых спутников.

Rocket Lab провела успешный запуск новой ракеты
Ракета Electron во время старта

Успешный пуск состоялся спустя почти семь месяцев после первого старта Electron. Тогда ракета не смогла достигнуть орбиты из-за наземной ошибки. Диспетчера тогда потеряли контакт с пусковой установкой. В этот раз 17-метровая ракета высотой и диаметром 1,2 метра полностью выполнила полетное задание.

Девять основных двигателей Резерфорда включились в момент, когда время обратного отсчета подошло к нулю. Ограничения, удерживающие ракеты внизу, освободили стартовый ускоритель Electron для его подъема на орбиту. Инженеры, базирующиеся в центре управления Rocket Lab в Окленде, (380 километров) на северо-запад стартовой площадки, отследили подъём пусковой установки, подтвердив хорошую навигационную работу всех систем.

Изюминкой ракеты являются ее двигатели, которые сгенерировали в общем 41000 фунтов тяги. Силовая установка, разработанная инженерами Rocket Lab, работает на смеси керосина и жидкого кислорода. Каждый двигатель Резерфорда производит до 4600 фунтов тяги, используя работающие от аккумулятора насосы. Двигатели, названные по имени родившегося в Новой Зеландии ядерного физика Эрнеста Резерфорда, в дальнейшем впервые будут печататься на 3D-принтере. Время печатания одного двигателя, включая камеру, инжектор, насосы и клапаны, составит всего 24 часа.

Первая ступень с девятью двигателями отделилась спустя две с половиной минуты после старта, далее заработал единственный двигатель Резерфорда разгонного блока, который направил ракету на орбиту. Обтекатель полезной нагрузки отделился через три минуты, а отработавший аккумуляторный блок отпал, как и ожидалось, спустя шесть с половиной минут после запуска. Двигатель разгонного блока выключился вовремя, спустя восемь минут после старта, тогда же произошло развертывание полезной нагрузки – трех CubeSats.

У Rocket Lab есть девяти миссий в 2018 году. При отлаженном производстве компания предполагает запускать до 50 ракет Electron в год. Компания заявляет, что стоимость полета будет всего $4,9 миллиона, значительно меньше, чем предлагает какой-либо другой поставщик запуска. Более того, Electron сможет выполнить сольный полет для полезной нагрузки, которая в настоящее время должна лететь в качестве вторичной с большей полезной нагрузкой.

Electron может поместить до 150 кг на солнечно-синхронную орбиту (500 км выше Земли). Стартовый ускоритель предназначен для вывода как малых спутников, так и CubeSats, из которых возможно создание огромных телекоммуникационных созвездий и аппаратов наблюдения Земли.

Идея специальных полетов на орбиту для микроспутников не нова. Разработанная компанией Orbital ATK ракета воздушного базирования Pegasus летает уже почти два десятилетия. Она нашла свое применение в сфере запуска военных спутников и полезной нагрузки для NASA. Но её стоимость вне досягаемости частных компаний.

Ракета Falcon-1 компании SpaceX может отправить немного более тяжелую полезную нагрузку, чем Electron. SpaceX предложила $7,9 млн за полет. Но Falcon-1 в последний раз летал в 2009 году, поэтому SpaceX отложила продвижение этой программы в пользу своей более крупной пусковой установки – Falcon-9.

Успешно выведя на орбиту полезную нагрузку уже во втором полете позволит компании Rocket Lab быстро перейти к эксплуатационным миссиям, возможно уже в ближайшие месяцы. Портфель заказов Rocket Lab включает несколько миссий для коммерческих клиентов, наряду с одним контрактом для NASA. Также у компании есть соглашение о запуске с Moon Express, компанией участвующей в конкурсе Google Lunar X Prize, чтобы доставить микропосадочные модули на Луну.

Стоит отметить, что Rocket Lab создал ракету Electron, начиная от проекта и заканчивая сертификацией, меньше чем за $100 миллионов. Нынешний успешный испытательный полет стал первым, когда коммерческая ракета поднялась на земную орбиту с южного полушария.

 

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