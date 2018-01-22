Rocket Lab провела успешный запуск новой ракеты

Коммерческая пусковая установка Electron взлетела на орбиту из Новой Зеландии в воскресенье, 21 января. Безоговорочный успех открывает перспективу частых и доступных полетов для малых космических аппаратов. Достижение стало возможным благодаря четырехлетнему труду новозеландской команды Rocket Lab и позволяет компании занять лидирующее место в быстрорастущем секторе малых спутников.

Успешный пуск состоялся спустя почти семь месяцев после первого старта Electron. Тогда ракета не смогла достигнуть орбиты из-за наземной ошибки. Диспетчера тогда потеряли контакт с пусковой установкой. В этот раз 17-метровая ракета высотой и диаметром 1,2 метра полностью выполнила полетное задание.

Девять основных двигателей Резерфорда включились в момент, когда время обратного отсчета подошло к нулю. Ограничения, удерживающие ракеты внизу, освободили стартовый ускоритель Electron для его подъема на орбиту. Инженеры, базирующиеся в центре управления Rocket Lab в Окленде, (380 километров) на северо-запад стартовой площадки, отследили подъём пусковой установки, подтвердив хорошую навигационную работу всех систем.

Изюминкой ракеты являются ее двигатели, которые сгенерировали в общем 41000 фунтов тяги. Силовая установка, разработанная инженерами Rocket Lab, работает на смеси керосина и жидкого кислорода. Каждый двигатель Резерфорда производит до 4600 фунтов тяги, используя работающие от аккумулятора насосы. Двигатели, названные по имени родившегося в Новой Зеландии ядерного физика Эрнеста Резерфорда, в дальнейшем впервые будут печататься на 3D-принтере. Время печатания одного двигателя, включая камеру, инжектор, насосы и клапаны, составит всего 24 часа.

Первая ступень с девятью двигателями отделилась спустя две с половиной минуты после старта, далее заработал единственный двигатель Резерфорда разгонного блока, который направил ракету на орбиту. Обтекатель полезной нагрузки отделился через три минуты, а отработавший аккумуляторный блок отпал, как и ожидалось, спустя шесть с половиной минут после запуска. Двигатель разгонного блока выключился вовремя, спустя восемь минут после старта, тогда же произошло развертывание полезной нагрузки – трех CubeSats.

У Rocket Lab есть девяти миссий в 2018 году. При отлаженном производстве компания предполагает запускать до 50 ракет Electron в год. Компания заявляет, что стоимость полета будет всего $4,9 миллиона, значительно меньше, чем предлагает какой-либо другой поставщик запуска. Более того, Electron сможет выполнить сольный полет для полезной нагрузки, которая в настоящее время должна лететь в качестве вторичной с большей полезной нагрузкой.

Electron может поместить до 150 кг на солнечно-синхронную орбиту (500 км выше Земли). Стартовый ускоритель предназначен для вывода как малых спутников, так и CubeSats, из которых возможно создание огромных телекоммуникационных созвездий и аппаратов наблюдения Земли.

Идея специальных полетов на орбиту для микроспутников не нова. Разработанная компанией Orbital ATK ракета воздушного базирования Pegasus летает уже почти два десятилетия. Она нашла свое применение в сфере запуска военных спутников и полезной нагрузки для NASA. Но её стоимость вне досягаемости частных компаний.

Ракета Falcon-1 компании SpaceX может отправить немного более тяжелую полезную нагрузку, чем Electron. SpaceX предложила $7,9 млн за полет. Но Falcon-1 в последний раз летал в 2009 году, поэтому SpaceX отложила продвижение этой программы в пользу своей более крупной пусковой установки – Falcon-9.

Успешно выведя на орбиту полезную нагрузку уже во втором полете позволит компании Rocket Lab быстро перейти к эксплуатационным миссиям, возможно уже в ближайшие месяцы. Портфель заказов Rocket Lab включает несколько миссий для коммерческих клиентов, наряду с одним контрактом для NASA. Также у компании есть соглашение о запуске с Moon Express, компанией участвующей в конкурсе Google Lunar X Prize, чтобы доставить микропосадочные модули на Луну.

Стоит отметить, что Rocket Lab создал ракету Electron, начиная от проекта и заканчивая сертификацией, меньше чем за $100 миллионов. Нынешний успешный испытательный полет стал первым, когда коммерческая ракета поднялась на земную орбиту с южного полушария.