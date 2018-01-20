Изучение астероидов: миссия Hayabusa-2

Новаторский космический корабль японского космического агентства обещает показать нам неизведанный астероид уже в этом году. Кульминацией полета станет взятие образцов грунта для возвращения к Земле, где ученые ждут их практического исследования. Образцы скажут ученым больше о том, как Солнечная система сформировалась, как образовались планеты, и возможно как жизнь возникла на Земле.

Космический корабль Hayabusa-2 сейчас всего в заключительных месяцах полета к астероиду Ryugu, скалистому миру, который до настоящего времени был изучен только через объективы телескопов. Астероид движется по удлиненной траектории и располагается дальше от Солнца, чем Земля. Ryugu проходит близко к орбите Земли на каждом 1.3-летнем витке вокруг Солнца, что делает его потенциально опасным астероидом в нашем астрономическом районе.

Астероид Ryugu никогда не посещал космический корабль, но дальние телескопические изображения, указывает, что это объект диаметром 900 метров. Наземные наблюдения предполагают, что Ryugu почти сферической формы, ученые классифицируют его как астероид C-типа, тип объекта, который в основном состоит из углерода и является почти черным как уголь.

Японский зонд летит к астероиду Ryugu и должен достичь его к началу июля, чтобы провести полтора года в близких исследованиях и фотографировании. Кульминацией полета станут три поверхностные маневра, чтобы взять камень и пыль как с поверхности, так и один образец из-под поверхности.

Hayabusa-2 имеет четыре автоматизированных посадочных модуля, среди них особое внимание привлекает мобильная платформа MASCOT, которая будет перемещаться по Ryugu, возвращая изображение и другие научные измерения. Зонд MASCOT имеет размер обувной коробки, он выполнит спуск в сентябре или октябре после развертывания с материнского корабля.

Миссия Hayabusa-2 началась в декабре 2014 года. После запуска Hayabusa-2 включил свои ионные двигатели для корректировки курса по направлению к Ryugu. Маневровые двигатели малой мощности корабля работают на ксеноне, что позволяет производить небольшие уровни тяги долгое время. Hayabusa-2 пролетел мимо Земли в 2015 году, используя гравитацию нашей планеты для дополнительного толчка к орбите Ryugu.

Японский зонд повторно включил ионные двигатели 10 января для заключительного маневра прибытия. Двигатели продолжат работу до 5 июня, когда зонд сблизится с Ryugu до расстояния 6000 км. Для заключительного сближения включатся гидразиновые двигатели зонда. Камера Hayabusa-2 начнет отслеживать Ryugu в мае.

Из-за незначительной гравитации подход Hayabusa-2 и приземление на Ryugu будут сродни сближению с ещё одним космическим кораблем, чем приземлением на другую планету. Hayabusa-2 первоначально припаркует себя в 20 км от астероида для всестороннего обзора камерами и спектрометрами, чтобы составить карту крошечного мира. Это произойдет между 21 июня и 5 июля.

Далее его высоту понизят до 5 км для взятия более точных изображений, а затем между сентябрем и октябрем будет предпринята попытка спуска двух посадочных модулей – MINERVA-2 и MASCOT. Три поверхностных маневра запланированы на октябрь, февраль и май. Во время последнего будет сделана попытка добыть подземный материал. В декабре 2019 года Hayabusa-2 покинет астероид. Его капсула возвращения пройдет через атмосферу Земли и приземлится в австралийской пустыне в декабре 2020 года.

Миссия Hayabusa-2 стоимостью $300 миллионов – это продолжение миссии Hayabusa, которая началась в 2003 году и достигла астероида Itokawa в 2005 году. Несмотря на технические трудности, которые воспрепятствовали тому, чтобы собрать запланированные образцы, кораблю удалось возвратить капсулу на Землю в 2010 году с микроскопическими материалами, взятыми с поверхности астероида.