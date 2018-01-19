Новая силовая установка для спутников

Ученые разработали новую систему для спутников, которая позволяет генерировать электроэнергию и бортовую тягу. Это нововведение уже вызвало интерес у Европейского космического агентства и космических производителей.

Система известна как низкопрофильный трос, тонкая алюминиевая лента длиной в несколько километров и шириной в несколько сантиметров с улучшенными эмиссионными свойствами при приеме солнечного света и тепла. Лента, которая свертывается в барабан во время запуска, разворачивается на орбите.

Через электромагнетизм тросик может генерировать энергию по мере снижения высоты спутника. И наоборот, если есть доступная мощность для бортового использования, тросик можно использовать для создания дополнительной тяги, которая увеличивает высоту орбиты. Изобретатели говорят, что эта технология позволяет превращать орбитальную энергию в электрическую и наоборот, без использования каких-либо расходных материалов.

В отличие от современных двигательных технологий трос не нуждается в топливе и использует ресурсы из космической среды, такие как геомагнитное поле, ионосферная плазма и солнечная радиация.

Космические тросы исследовались десятилетиями и использовались более чем в 20 космических полетах. Эта технология исходит из поразительно простой конструкции, в которой две легкие алюминиевые ленты, развернутые со спутника без какого-либо активного электронного излучателя, способны подавать энергию к космическому аппарату.

Кроме того, чтобы сделать трос более эффективным, ученые подумали об использовании фотоэлектрического эффекта лент, в случае когда на них падают солнечные лучи. Это чрезвычайно важное дополнение (и чрезвычайно простое) может увеличить общее количество энергии, вырабатываемой тросом.

Возможные применения

Система обеспечивает полезную мощность на орбите, а также для сведения спутников с орбиты, то есть уменьшения высоты и сжигания в атмосфере. По этой причине технология идеально подходит для устранения космического мусора. Кроме того, если спутник требует дополнительную мощность, тросик может работать наоборот и генерировать тягу для увеличения высоты.

Например, это может быть интересным для МКС. В настоящее время требуется большое количество топлива для увеличения высоты МКС, чтобы компенсировать действие атмосферного сопротивления. Благодаря маломощному функциональному тросу и энергии, обеспечиваемой солнечной панелью МКС, атмосферное сопротивление можно было бы компенсировать без использования топлива.

По словам исследователей, благодаря своей простоте и отсутствию расходных материалов, разработка представляют собой перспективную технологию для создания мощности и тяги в космосе. Следующие шаги включают начало производства мелкомасштабных прототипов.