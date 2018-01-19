В Китае есть план по утилизации космического мусора лазерами

Орбитальный мусор (он же космический мусор) является одной из самых больших проблем с которыми сталкиваются космические агентства сегодня. После 60 лет отправки в космос ракет, ускорителей и спутников ситуация на низкой околоземной орбите стала очень острой. Учитывая, насколько быстро мусор на орбите может перемещаться, даже самые маленькие фрагменты могут представлять серьезную угрозу для МКС и угрожать активным спутникам.

Неудивительно, почему космические агентства стремятся контролировать перемещение орбитального мусора и создавать контрмеры по его утилизации. До сих пор предложения варьировались от гигантских магнитов и сетей до лазеров. Учитывая свое растущее присутствие в космосе, Китай также рассматривает возможность создания гигантских космических лазеров в качестве возможного средства для борьбы с мусором на орбите.

Одно из таких предложений было сделано в рамках самого новейшего исследования. В его рамках команда ученых провела моделирование, чтобы увидеть, может ли орбитальная станция с мощным импульсным лазером сбивать орбитальные обломки. Основываясь на оценке скорости и траекторий космического мусора, ученые обнаружили, что орбитальный лазер, названный RAAN, был бы эффективен при его удалении.

Результаты моделирования показали, что лазерная станция обеспечивает очень высокую эффективность удаления. Это обеспечивает необходимую теоретическую основу для последующего развертывания космической лазерной станции с целью дальнейшего удаления мусора.

Это не первый случай, когда направленная энергия рассматривается как возможное средство для удаления космического мусора. Однако тот факт, что Китай исследует направленную энергию ради удаления мусора, свидетельствует о его стремлении наращивать свое присутствии в космосе. Исследование также кажется уместным, поскольку Китай считается одной из первых стран, производящих космический мусор.

Еще в 2007 году в Китае было проведено противоспутниковое испытание, в результате чего было создано более 3000 кусков опасного мусора. Это облако мусора было самым крупным из когда-либо отслеживаемых и нанесло значительный ущерб российскому спутнику в 2013 году. Большая часть этого мусора останется на орбите в течение десятилетий, создавая значительную угрозу для спутников, МКС и других объектов.

Конечно, есть те, кто боится, что развертывание лазеров будет означать милитаризацию космоса. В соответствии с Договором о космосе 1966 года все подписавшиеся согласились «не размещать ядерное оружие или другое оружие массового уничтожения на орбите или на небесных телах или размещать его в космическом пространстве любым другим способом». В 1980-х годах Китай был добавлен к договору и поэтому связан с его положениями.

Такая проблема представляет собой камень преткновения, когда речь заходит об использовании платформ с направленной энергией в космосе. В то время как орбитальные лазеры были бы невосприимчивы к атмосферным помехам, что сделало бы их намного более эффективными при удалении космического мусора, они также привели бы к опасениям, что эти лазеры могут быть использованы для уничтожения спутников в случае войны.

Как всегда, космос подчиняется политике Земли. В то же время он также открывает возможности для сотрудничества и взаимопомощи. И поскольку космический мусор представляет собой общую проблему и угрожает любым планам исследования космоса и его колонизации, совместные усилия по его решению не только желательны, но и необходимы.