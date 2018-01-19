Безопасность становится препятствием для полетов пилотируемых кораблей Boeing/SpaceX

Обе компании надеются провести испытательные полеты своих кораблей уже в этом году, но обе сталкиваются с трудностями, связанными с безопасностью космических кораблей, а также с их сертификацией до конца 2019 года, когда завершается действие контракта с Россией.

Компании могут не выполнить строгие требования по безопасности полетов NASA. Агентство хочет, чтобы у нового космического корабля был только один шанс из 500 потери экипажа при подъёме и выходе на орбиту и один из 200 во время 210-дневной миссии к станции. Оказалось, что никакой производитель не может достигнуть выполнения подобных требований.

Начиная с конца программы шаттла в 2011 году, NASA полагается на российский «Союз», чтобы доставить астронавтов к станции. В настоящее время агентство платит $82 миллиона за место. В 2014 году NASA заключило коммерческие контракты с обеими компаниями, чтобы избавиться от полетов на «Союзах».

Boeing заключил контракт на $4,2 миллиарда, чтобы разработать CST-100 Starliner, в то время как SpaceX на $2,6 миллиарда, чтобы построить пилотируемый корабль Dragon. Обе компании первоначально обещали испытательные полеты в 2016 и 2017 годах, но нехватка финансирования замедлила разработку.

Boeing теперь надеется запустить первый Starliner в автономный испытательный полет в конце августа, а пилотируемый полет провести в ноябре. У SpaceX есть намерения выполнить испытательный полет в июне, корабль Dragon будет запущен на модернизированной версии Falcon-9.

NASA надеется сертифицировать космический корабль для эксплуатационных полетов на МКС в начале 2019 года, что далеко позади графика из-за более ранних задержек. Страхуясь, агентство забронировало места на «Союзе» до конца 2019 года, при этом неоднократно подчеркивая, что эксплуатация станции в настоящее время запланирована только до 2024 года и нет каких-либо планов покупать любые дополнительные места.

И хотя Boeing и SpaceX делают значительные успехи, оба задерживают график запусков, что ставит под сомнение сертификацию пилотируемых кораблей с учетом оставшейся работы. Поэтому на самом деле заключительные даты сертификации будут перенесены на первый квартал 2019 года, правда многие эксперты считают, что сертификация отодвинется на декабрь 2019 года для SpaceX и февраль 2020-го для Boeing.