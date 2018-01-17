49 лет назад состоялась первая стыковка космических кораблей

От
Vladimir Draga
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16 января 1969 впервые с истории была совершена пилотируемая стыковка двух космических кораблей на околоземной орбите.

49 лет назад состоялась первая стыковка космических кораблей
49 лет назад состоялась первая стыковка космических кораблей

Для осуществления этой задачи с космодрома Байконур 14 и 15 января 1969 года были запущена пилотируемые космические корабли «Союз-4» и «Союз-5». На борту «Союз-4» находился всего один космонавт — Владимир Шаталов. На борту «Союз-5» было трое космонавтов, двоим из которых была уготована роль осуществить первый в истории переход из одного космического корабля в другой.

Стыковка двух кораблей в пилотируемом режиме была осуществлена в 16 января в 08:20 UTC. В дальнейшем началась подготовка к выполнению перехода двух космонавтов из космического корабля «Союз-5» в «Союз-4». Это предстояло осуществить Алексею Елисееву и Евгению Хрунову.

Во время прохождения 35 витка на орбите Земли, оба космонавта покинули космический корабль «Союз-5». В контрибуции корабля «Союз» модели «7К-ОК» отсутствовал переходной люк, как это сделано сейчас. Поэтому для осуществления перехода необходимо было выйти в открытый космос. Орбитальные отсеки в которых находились космонавты во время полета представлял собой шлюзовой отсек, который после его разгерметизации они использовали для выхода в открытый космос.

После перехода в космический корабль «Союз-4», командир корабля Владимир Шаталов помог прибывшим космонавтам снять скафандры («Ястреб») и получил от прибывших свежие газеты, письма и телеграммы которые вышли уже после его старта с Земли.

В состыкованном состоянии космические корабли находились на протяжении 4 часов 35 минуту. Именно столько времени просуществовала первая в мире экспериментальная орбитальная космическая станция.

Возвращение на Землю космического корабля «Союз-4» прошло гладко, что нельзя сказать о «Союз-5» с Борисом Волыновым который остался один на борту. При спуске с орбиты не сработал пиропатрон, который должен был отделить спускаемый аппарат от агрегатного отсека, что привело к практически неуправляемому спуску. Космический аппарат в буквальном смысле во время торможения находился «вверх ногами» то есть тепловой экран который должен был защищать капсулу во время спуска находился на стороне противоположной направлению спуска. В результате большого количества нештатных ситуаций во время спуска, космический аппарат «Союз-5» приземлился с повышенной скоростью, что привело к инерционным травмам Бориса Волынова.

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