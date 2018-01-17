49 лет назад состоялась первая стыковка космических кораблей

16 января 1969 впервые с истории была совершена пилотируемая стыковка двух космических кораблей на околоземной орбите.

Для осуществления этой задачи с космодрома Байконур 14 и 15 января 1969 года были запущена пилотируемые космические корабли «Союз-4» и «Союз-5». На борту «Союз-4» находился всего один космонавт — Владимир Шаталов. На борту «Союз-5» было трое космонавтов, двоим из которых была уготована роль осуществить первый в истории переход из одного космического корабля в другой.

Стыковка двух кораблей в пилотируемом режиме была осуществлена в 16 января в 08:20 UTC. В дальнейшем началась подготовка к выполнению перехода двух космонавтов из космического корабля «Союз-5» в «Союз-4». Это предстояло осуществить Алексею Елисееву и Евгению Хрунову.

Во время прохождения 35 витка на орбите Земли, оба космонавта покинули космический корабль «Союз-5». В контрибуции корабля «Союз» модели «7К-ОК» отсутствовал переходной люк, как это сделано сейчас. Поэтому для осуществления перехода необходимо было выйти в открытый космос. Орбитальные отсеки в которых находились космонавты во время полета представлял собой шлюзовой отсек, который после его разгерметизации они использовали для выхода в открытый космос.

После перехода в космический корабль «Союз-4», командир корабля Владимир Шаталов помог прибывшим космонавтам снять скафандры («Ястреб») и получил от прибывших свежие газеты, письма и телеграммы которые вышли уже после его старта с Земли.

В состыкованном состоянии космические корабли находились на протяжении 4 часов 35 минуту. Именно столько времени просуществовала первая в мире экспериментальная орбитальная космическая станция.

Возвращение на Землю космического корабля «Союз-4» прошло гладко, что нельзя сказать о «Союз-5» с Борисом Волыновым который остался один на борту. При спуске с орбиты не сработал пиропатрон, который должен был отделить спускаемый аппарат от агрегатного отсека, что привело к практически неуправляемому спуску. Космический аппарат в буквальном смысле во время торможения находился «вверх ногами» то есть тепловой экран который должен был защищать капсулу во время спуска находился на стороне противоположной направлению спуска. В результате большого количества нештатных ситуаций во время спуска, космический аппарат «Союз-5» приземлился с повышенной скоростью, что привело к инерционным травмам Бориса Волынова.