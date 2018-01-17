Простой способ добычи льда на Луне

Ученые объявили об открытии новых углублений в большом кратере около Северного полюса Луны, которые могут быть входами в подземную сеть лавовых труб. Если водяной лед присутствует под поверхностью, эти потенциальные входы в лавовую трубу или «окна в крыше» могли бы предоставить будущим исследователям более легкий доступ ко льду, и как следствие – воде. В противном случае будущим колонизаторам Луны придется долго копать песчаный «реголит» (поверхностный щебень) на полюсах.

Новые углубления были определены на северо-восточном крае ударного кратера Philolaus, 70-км диаметра, расположенного в 72,1 градусах на север, 32,4 градусах на восток, в 550 км от Северного полюса Луны, на видимой стороне. Углубления появляются как маленькие депрессии без оправы, как правило, диаметром 15 — 30 метров, с абсолютно затененными недрами. Углубления расположены вдоль извилистых каналов, известных на Луне как “извилистые ручьи”. Лунные извилистые ручьи, как предполагают, образовали лавовые трубы, или подземные тоннели, которые были когда-то заполнены потоками лавы.

Фото кратера Philolaus не позволяют углублениям быть идентифицированными как окна в крыше лавовой трубы с 100-процентной уверенностью, но являются хорошими кандидатами для будущих исследований, в которых возможно рассмотреть их размер, форму, условия освещения и геологическое расположение. Если окажется, что это – действительно входы в лавовую трубу, то подобные места станут посадочными площадками для исследовательских станций.

До этого открытия более чем 200 подобных углублений были найдены на Луне исследователями. С большой вероятностью их можно идентифицировать как вероятные окна в крыше, приводящие к подземным лавовым трубам. Однако последнее открытие представляет собой первое, в котором окна в крыше обнаружены в полярных регионах Луны.

В последние годы лунные полюса имеют стратегическом значении и для науки и для исследования, поскольку водяной лед, как известно, в большом количестве захоронен в лунном реголите в постоянно затененных областях на обоих полюсах. Но извлечение водяного льда, рассеянного в лунном полярном реголите без достаточного количества солнечной энергии представляет собой существенную проблему.

Новое открытие открывает захватывающую перспективу: потенциально намного более легкий доступ к извлечению полярного льда. Здесь есть три очень важных фактора: 1) окна в крыше и лавовые трубы могут обеспечить намного более легкий доступ к очень холодным полярным недрам, избавляя тем самым от потребности копать огромное количество лунного реголита; 2) если лед присутствует в лавовых трубах – что еще не доказано – он может быть в форме крупных ледяных пластов, как это часто происходит в холодных лавовых трубах на Земле, и 3) солнечная энергия практически не потребуется для извлечения льда.

Кратер Philolaus дополнительно привлекает к себе внимание из-за его относительно молодого возраста, что позволил бы расширить наши знания о поздней эволюции Луны. Это – один из немногих больших кратеров, сформированных в течение прошлых 1,1 миллиардов лет. Кроме того, будучи на видимой стороне, Philolaus предоставляет возможность прямой связи с Землей.

Следующий шаг должен быть дальнейшим исследованием, чтобы проверить, являются ли эти углубления действительно входами в лавовые трубы, и содержат ли лавовые трубы на самом деле лед.

Исследование лавовых труб на Луне также подготовит нас к исследованию лавовых труб на Марсе. Там мы столкнемся с перспективой расширения поиска жизни в более глубоких недрах Марса, где могли бы присутствовать теплые и влажные среды, защищенные от губительных условий поверхности.

Это открытие увлекательно и своевременно, поскольку человек готовится возвращаться на Луну. Оно также напоминает нам, что исследования планетарных миров не должно ограничиваться только поверхностью и должно простираться в их таинственные недра…