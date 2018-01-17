Об экзопланетах

На сегодня известно более 3300 планет, принадлежащим другим звёздным системам. Первые поиски были связанны с анализом движения ближайших звёзд. Такие попытки были предприняты ещё в начале прошлого века, однако первое доказанное открытие состоялось лишь в 1991 году после анализа излучения нейтронного пульсара.

Предполагалось, что влияние планетной системы должно внести заметное возмущение в траекторию полёта, что в свою очередь могло быть обнаружено точными измерениями.

С вводом в строй обсерватории Kepler, темп открытий многократно ускорился и теперь происходит почти каждый месяц. По оценкам учёных, число экзопланет в нашей Галактике превышает 50 миллиардов, причём 3 процента из этого количества могут оказаться пригодными для жилья.

Впервые термин экзопланета предложил Дж. Гейтвуд в 1973 году, когда проверял возможность наличия компаньона у звезды Барнарда. Стоит сказать, что это вторая ближайшая к Солнцу звезда после Альфы Центавра, и поэтому вполне резонно обратить к ней самое пристальное внимание. Этот красный карлик столь быстро двигался по небу относительно дальних светил, что получил наименование «Летящей Звезды».

Большая часть обнаруженных экзопланет представляет собой газовые гиганты, во много раз тяжелее нашего Юпитера. Связанно это с тем, что современные инструменты не обладают достаточной чувствительностью для детектирования лёгких объектов, но, тем не менее, несколько лет назад были открыты планеты по массе всего лишь в несколько раз тяжелее Земли.

Небесные тела с массой до 10 земных подпадают под категорию — «Суперземли». Теоретические расчёты показывают, что тела с подобной массой должны обладать твёрдой поверхностью в условиях повышенной гравитации. Если исходные предпосылки в расчётах представлены правильно, то результаты пророчат суперземли в наилучшие кандидаты для будущего поиска возможной жизни.

Иногда, среди читателей можно встретить удивление по поводу реальных возможностей современной астрономической техники. В частности, задаются вопросы: «Каким образом достижимо обнаружение внеземной жизни на таких огромных расстояниях? » Верно, дистанция до большинства открываемых экзопланет поистине чудовищна, если мерить это обычными мерками.

Как минимум, это десятки, а зачастую и сотни световых лет космического пространства, что отделяет нас от экстрасолнечных планет. Как же умудряются получать астрономы достоверную информацию на таком колоссальном отдалении? Ответ в этом случае относительно простой: на помощь учёным приходит интерферометрия вкупе с прямым спектральным анализом. То, что недоступно обычными способами становится осуществимо с применением новейших средств.

Выявить неземную жизнь предполагается путём анализа свойств тамошней атмосферы. Специалисты полагают, что наличие в атмосфере экзопланеты большого количества кислорода позволит сделать однозначные выводы. По сути своей, кислород станет своеобразным биомаркером. В силу своей высокой химической реакционности будет крайне маловероятно его присутствие в атмосфере без его постоянной подпитки с поверхности. Кроме того, температурные факторы, позволяющие присутствовать жидкой воды несомненно окажутся добавочным плюсом в поисках пригодных для жилья миров.