Крупнейшие обсерватории

Прошло более 400 лет, с тех пор, как великий итальянец Галилео Галилей собрал свою первую подзорную трубу. Телескоп тех дней представлял собой маленький рефрактор с диаметром объектива всего 4 сантиметра, что не помешало ему совершить множество крупных открытий.

Ещё полтора века назад большая часть обсерваторий строилась прямо в городах, в основном при крупных университетах. С появлением электрического освещения возникла проблема засветки ночного неба, в связи с чем пришлось искать безлюдные места.

Сегодня многое изменилось и теперь астрономические наблюдения требуют не только больших инструментов, но и солидного финансирования. Дело это не просто затратное, оно требует от разработчика применения высоких технологий доступных не каждой стране. Период от конструкторских работ до завершения строительства занимает свыше 10 лет, а полная стоимость затрат не редко превышает сотни миллионов долларов.

Но даже эта огромная сумма далеко не предел. Аппетит у астрономов растёт не по дням и практически не ведает границ! Космическая обсерватория Хаббл, запущенная в 1992 году, обошлась американским налогоплательщикам в 3 миллиарда долларов. Стоит признать, что она во многом превзошла все ожидания!

На очереди стоит запуск другого монстра. Если проект не заглохнет от дефицита бюджетного финансирования, то 6-метровый космический телескоп James Webb обещает внести солидную лепту в череду ярчайших открытий и достижений.

Помимо денег большую роль в работе обсерватории играет её расположение. Идеальный вариант – запуск в космос, где нет никаких атмосферных искажений. Но, так как это слишком дорого, то приемлемым выходом считается размещение в высокогорных местах. Чем выше поместить телескоп, тем меньше толщина мешающей атмосферы. В ней всегда присутствуют воздушные неоднородности и турбулентности.

При взятии тонких спектральных анализов просто невозможно получить надёжные результаты находясь на дне воздушного океана. Поэтому все крупные обсерватории строятся только высоко в горах. Например, 8-ми метровый телескоп Японской национальной обсерватории Субару расположился на вершине горы, на высоте 4200 метров от уровня моря. Благодаря отличным атмосферным кондициям удалось добиться отменного качества получаемых изображений.

В условиях современного города получить хорошие снимки совершенно невозможно. Связанно это с наличием пыли в окружающем воздухе и высоким уровнем засветки ночного неба. Стоит сказать, что огни большого города в состоянии вызвать светлый фон на дистанции свыше 50 км. Исходя из этого, для размещения крупных телескопов выбирают одиночные острова, или малонаселённые высокогорные территории.

Если вы когда-либо посещали оптическую обсерваторию, либо просто смотрели её фотографии, то могли заметить, что она всегда окрашена в ярко-белый цвет. Сделано это неспроста. В светлое время дня солнечные лучи заметно нагревают любые предметы и сооружения. В результате этого купол обсерватории так нагревается, что горячий воздух начинает активно струится с его поверхности.

Такой эффект легко заметить самому, понаблюдав в жаркий день за отдалёнными предметами. В знойный день горячий воздух устремляется вверх, и можно заметить, как изображение словно колышется. Это приводит к тому, что проводить астрономические наблюдения становится невозможно. Чтобы минимизировать вредный эффект, на здание обсерватории наносится светоотражающее покрытие, плюс ко всему устанавливаются мощные системы охлаждения и вентиляции.

В большинстве случаев астрономический купол выполняется сферической формы, вращающимся во все стороны горизонта. Делают это затем, чтобы можно было направить объектив телескопа в любую точку звёздного неба, всего лишь повернув башню в нужное направление. От вершины до основания купол прорезается продольным разрезом и оборудуется раздвижными створками. Таким образом, можно нацелить телескоп в любую точку небосвода – от плоскости горизонта до вертикальной линии зенита.

В нашей стране самый крупный телескоп установлен в специальной астрофизической обсерватории в республике Карачаево-Черкессия на Северном Кавказе. Благодаря тому, что он смонтирован на высоте чуть более 2000 метров над уровнем моря достигается высокое качество получаемых изображений. Главное зеркало рефлектора составляет 6 метров в диаметре, в результате чего предельная звездная величина для этого инструмента составляет внушительную цифру в +25m! До 1993 года он оставался крупнейшим в мире, пока не была построена обсерватория Кека. На сегодня телескоп проходит глубокую модернизацию — основное зеркало демонтировано и отправлено на завод изготовитель для переполировки. Кроме этого, будет установлено новое электронное оборудование системы слежения и наведения.