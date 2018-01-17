Крупнейшие обсерватории

От
Vadim Baybikov
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Прошло более 400 лет, с тех пор, как великий итальянец Галилео Галилей собрал свою первую подзорную трубу. Телескоп тех дней представлял собой маленький рефрактор с диаметром объектива всего 4 сантиметра, что не помешало ему совершить множество крупных открытий.

Крупнейшие обсерватории
Китайский 500-метровый телескоп FAST

Ещё полтора века назад большая часть обсерваторий строилась прямо в городах, в основном при крупных университетах. С появлением электрического освещения возникла проблема засветки ночного неба, в связи с чем пришлось искать безлюдные места.

Сегодня многое изменилось и теперь астрономические наблюдения требуют не только больших инструментов, но и солидного финансирования. Дело это не просто затратное, оно требует от разработчика применения высоких технологий доступных не каждой стране. Период от конструкторских работ до завершения строительства занимает свыше 10 лет, а полная стоимость затрат не редко превышает сотни миллионов долларов.

Но даже эта огромная сумма далеко не предел. Аппетит у астрономов растёт не по дням и практически не ведает границ! Космическая обсерватория Хаббл, запущенная в 1992 году, обошлась американским налогоплательщикам в 3 миллиарда долларов. Стоит признать, что она во многом превзошла все ожидания!

Крупнейшие обсерватории
Космический телескоп James Webb

На очереди стоит запуск другого монстра. Если проект не заглохнет от дефицита бюджетного финансирования, то 6-метровый космический телескоп James Webb обещает внести солидную лепту в череду ярчайших открытий и достижений.

Помимо денег большую роль в работе обсерватории играет её расположение. Идеальный вариант – запуск в космос, где нет никаких атмосферных искажений. Но, так как это слишком дорого, то приемлемым выходом считается размещение в высокогорных местах. Чем выше поместить телескоп, тем меньше толщина мешающей атмосферы. В ней всегда присутствуют воздушные неоднородности и турбулентности.

При взятии тонких спектральных анализов просто невозможно получить надёжные результаты находясь на дне воздушного океана. Поэтому все крупные обсерватории строятся только высоко в горах. Например, 8-ми метровый телескоп Японской национальной обсерватории Субару расположился на вершине горы, на высоте 4200 метров от уровня моря. Благодаря отличным атмосферным кондициям удалось добиться отменного качества получаемых изображений.

В условиях современного города получить хорошие снимки совершенно невозможно. Связанно это с наличием пыли в окружающем воздухе и высоким уровнем засветки ночного неба. Стоит сказать, что огни большого города в состоянии вызвать светлый фон на дистанции свыше 50 км. Исходя из этого, для размещения крупных телескопов выбирают одиночные острова, или малонаселённые высокогорные территории.

Если вы когда-либо посещали оптическую обсерваторию, либо просто смотрели её фотографии, то могли заметить, что она всегда окрашена в ярко-белый цвет. Сделано это неспроста. В светлое время дня солнечные лучи заметно нагревают любые предметы и сооружения. В результате этого купол обсерватории так нагревается, что горячий воздух начинает активно струится с его поверхности.

Такой эффект легко заметить самому, понаблюдав в жаркий день за отдалёнными предметами. В знойный день горячий воздух устремляется вверх, и можно заметить, как изображение словно колышется. Это приводит к тому, что проводить астрономические наблюдения становится невозможно. Чтобы минимизировать вредный эффект, на здание обсерватории наносится светоотражающее покрытие, плюс ко всему устанавливаются мощные системы охлаждения и вентиляции.

В большинстве случаев астрономический купол выполняется сферической формы, вращающимся во все стороны горизонта. Делают это затем, чтобы можно было направить объектив телескопа в любую точку звёздного неба, всего лишь повернув башню в нужное направление. От вершины до основания купол прорезается продольным разрезом и оборудуется раздвижными створками. Таким образом, можно нацелить телескоп в любую точку небосвода – от плоскости горизонта до вертикальной линии зенита.

Крупнейшие обсерватории
Обсерватория в Карачаево-Черкесии

В нашей стране самый крупный телескоп установлен в специальной астрофизической обсерватории в республике Карачаево-Черкессия на Северном Кавказе. Благодаря тому, что он смонтирован на высоте чуть более 2000 метров над уровнем моря достигается высокое качество получаемых изображений. Главное зеркало рефлектора составляет 6 метров в диаметре, в результате чего предельная звездная величина для этого инструмента составляет внушительную цифру в +25m! До 1993 года он оставался крупнейшим в мире, пока не была построена обсерватория Кека. На сегодня телескоп проходит глубокую модернизацию — основное зеркало демонтировано и отправлено на завод изготовитель для переполировки. Кроме этого, будет установлено новое электронное оборудование системы слежения и наведения.

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