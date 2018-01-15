Коммерческий грузовой аппарат приводнился в Тихом океане

Коммерческая грузовая капсула, принадлежавшая SpaceX, завершила месячный полет к МКС в субботу, 13 января, выполнив тем самым 13-й полет на станцию в рамках контракта компании с NASA.

Привезя домой 1850 кг вышедшего из строя оборудования, отработавшие скафандры и материалы экспериментов, капсула Dragon приводнилась в Тихом океане в 15:37 (GMT) после пролета через атмосферу Земли, во время которого температура достигла 1650 градусов Цельсия.

Сначала два парашюта развернулись, чтобы стабилизировать капсулу Dragon для ее заключительного спуска, далее три 35-метровых главных парашюта замедлили корабль для мягкого приводнения. Команды возврата SpaceX уже ожидали, чтобы приблизиться к аппарату и поднять его на борту лодки и возвратиться в порт.

SpaceX подтвердил успешное приводнение капсулы. Возвращение отметило конец 13-го эксплуатационного рейса пополнения запаса. Двенадцать миссий были успешны, в дополнение к испытательному полету к орбитальному комплексу в 2012 году. NASA заключило со SpaceX контракт на 20 грузовых миссий до конца 2019 года. Также есть последующее соглашение еще на шесть полетов Dragon с 2020 до 2024 года.

Чувствительные ко времени охлажденные экземпляры, такие как кровь и моча и живые грызуны, которые возвратились на Землю, будут переданы ученым в следующие несколько дней. Остальная часть груза будет разгружена с герметичного модуля Dragon и передана исследовательским группам чуть позже.

Другие эксперименты, привезенные Dragon – экземпляры из эксперимента роста растений, в котором ученые смотрели, как растительность отвечает на уменьшение кислорода, что может произойти при затоплении водой на Земле.

Коммерческая компания Made in Space проводила технологический эксперимент, чтобы понять, как можно производить на орбите оптоволокно – возможно, с лучшим качеством, чем кремнеземовые оптоволоконные кабели, произведенные на Земле. Результаты привезены Dragon.

Капсула Dragon стартовала 15 декабря на борту ракеты Falcon-9 с м. Канаверал, и прибыла на МКС два дня спустя с 2,4 тоннами еды и других грузов. Тот запуск стал первым к МКС, когда использовалась возвращенная первая ступень. До этого NASA не решалось на подобный полет. Более того, сама капсула также уже побывала в космосе в апреле – мае 2015 года.

14-й коммерческий грузовой рейс SpaceX запланировала на 2 апреля.