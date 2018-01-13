Delta-4 успешно отправляет тайный спутник NRO на орбиту

РН «Delta-4» (ULA) поднялась на орбиту в пятницу, 12 декабря, с авиабазы Вандерберг с совершенно секретным спутником-шпионом, добавив новую пару глаз в небе для американского разведывательного ведомства.

66-метровая Delta-4 стартовала в 22:11 (GMT) с Комплекса №6 с помощью основного двигателя RS-68A (Aerojet Rocketdyne) и двух боковых ускорителей. Двигатель RS-68A, работающий на жидком водороде и жидком кислороде, и два ракетных ускорителя включились вовремя, когда время обратного отсчета подошло к нулю.

Сгенерировав 1,2 миллиона фунтов тяги, Delta-4 образовала дугу на юго-запад по Тихому океану, превзойдя скорость звука за меньше чем минуту и отбросив два отработавших ускорителя после 90 секунд полета. Носовой обтекатель, который защищал секретную полезную нагрузку в ранней фазе запуска, отделился от Delta-4 спустя мгновение после того, как миссия прошла трехминутную точку. Трансляция запуска закончилась после отделения обтекателя ввиду секретности миссии. ULA подтвердила успешный результат полета через два часа.

Запуск был отложен с декабря, что позволило инженерам завершить проверки нового авиационного пакета, который уже несколько раз летал на Atlas-5. Общая система авиационной радиоэлектроники ULA предназначена, чтобы летать на обеих ракетах компании – Atlas-5 и Delta-4 – что позволит уменьшить стоимость и время подготовки каждой миссии.

Под кодовым названием NROL-47, спутник, отправленный на орбиту, вероятно, присоединится к флоту NRO – орбитальных радарных разведывательных станций. Траектория Delta-4 на юго-запад предполагает, что она направилась на ретроградную орбиту с высоким наклонением, что позволит полезной нагрузке лететь в противоположном направлении вращению Земли.

Радарные спутники наблюдения Topaz NRO собирают всепогодное, круглосуточное изображение и передают их для анализа американским спецслужбам. Предыдущие спутники Topaz расположились на 1100-километровой орбите, наклонением 123 градуса к экватору, в то время как курс NROL-47, скорее всего, будет на более высокую орбиту с наклонением в 109 градусов.

Спутники Topaz построены Boeing. Радарные спутники-шпионы работают вместе с оптическими аппаратами наблюдения NRO, которые снабжены телескопическими камерами. Радары обладают преимуществом наблюдения Земли ночью и через облака, позволяя рассмотреть конструкции, скрытые под покровом темноты или скрытые от обычных камер.

Запуск в пятницу стал 36-м полетом Delta-4 с 2002 года. Еще три намечены в этом году: 31 июля с солнечным зондом Parker Solar Probe (Delta-4 Heavy) и в конце этого года с еще одним секретным спутником и с десятым военным коммуникационным аппаратом WGS. Очередной полет ULA планирует на 18 января, когда Atlas-5 с м. Канаверал отправит к геостационарной орбите четвертый спутник дальнего обнаружения SBIRS.

ULA хочет в будущем отказаться от семейств ракет Delta-4 в пользу менее дорогой Atlas-5 и в конечном счете заменить обе ракеты пусковой установкой Vulcan. Тяжеловесная версия Delta-4 Heavy останется в обслуживании до начала 2020-х, чтобы выводить самые тяжелые спутники NRO. Подобная полезная нагрузка весит слишком много для Atlas-5 или ракеты Falcon-9, которые в настоящее время также выводят дорогостоящие спутники сбора информации на орбиту.