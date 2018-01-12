Индия: первый успешный запуск после аварии

Полярная спутниковая ракета-носитель PSLV стартовала ночью, в пятницу, 12 января, с 31 спутником на борту. Это был первый полет ракеты, начиная с августовской неудачи, когда индийский навигационный спутник не достиг расчетной орбиты.

Старт четырехступенчатой PSLV с шестью боковыми ускорителями произошел в 3:59 GMT с космического центра Сатиша Дхоэна. Запуск отметил возвращение к полету PSLV после четырехмесячного простоя в связи с аварией в августе.

Как известно, в прошлом полете – 31 августа – на орбиту выводился индийский спутник навигации IRNSS-1H, но обтекатель полезной нагрузки, предназначенный, чтобы защищать космический аппарат в течение первых минут полета, не отделился вскоре после старта. Авария обтекателя стала причиной того, что IRNSS-1H не смог отделиться от разгонного блока, чтобы начать самостоятельный полет.

В процессе расследования аварии была определена неисправность в пиротехническом механизме разделения обтекателя, который соединяет две половины при старте. В индийских СМИ было сообщено, что после пиротехнического взрыва образовалось недостаточное давление, чтобы разделить две секции носового обтекателя. Каких-либо конструктивных дефектов или проблем с ракетой PSLV не было.

Индийская космическая организация ISRO заявила, что PSLV отработал хорошо и что причина аварии – комбинация нескольких факторов, устранив которые будет создана более надежная система. Однако следующий рейс PSLV был отложен на несколько месяцев, чтобы инженеры изучили аварию и разработали корректирующий план. Авария 31 августа стала первой после 39 успешных миссий PSLV подряд, начиная с 1993 года.

В запуске 12 января 44-метровый PSLV отправил на орбиту индийский спутник Cartosat-2F и 30 малых космических аппаратов для США, южнокорейских, английских, французских, канадских и финских клиентов.

Ракета стартовала на юго-восток от Космического центра прошла по Бенгальскому заливу, затем повернула на юг спустя несколько минут после старта. Так называемый маневр «резкого искривления» гарантировал, что PSLV не пролетает над населенными районами Шри-Ланки.

Шесть боковых ускорителей – четыре включились на земле и два в воздухе – завершили работу и отделились от PSLV при T+1 мин 32 сек. Отделение первой ступени PSLV, сопровождаемой воспламенением второй ступени с гидразиновым двигателем Vikas, произошло при T+1 мин 48 сек. Третья и четвертая ступень выполнили задачу размещения спутников на орбите при T+17 мин 18 сек. Cartosat-2F и 29 малых аппаратов отделился от PSLV на 505-километровой высоте (солнечно-синхронной орбите). Еще два включения двигателей четвертой ступени направили ракету на более низкую (359-километровую) полярную орбиту для развертывания таинственного спутника MicroSat.

ISRO объявила запуск полностью успешным.