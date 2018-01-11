Arianespace: абсолютный рекорд на 2018 год

В прошедшем году Arianespace выполнил 11 успешных запусков; подписав 19 новых контрактов, включая три для РН «Вега-С» и два для «Ариан-6».

Но европейский провайдер космических запусков не собирается останавливаться на достигнутом и хочет осуществить рекордное число стартов в 2018 году, более того, уже сейчас Arianespace активно сосредотачивается на следующем десятилетии – производстве «Ариан-6» и РН «Вега-С».

Новые успехи в 2017 году

20 спутников размещены на орбите в течение 11 запусков, включая пять полетов «Ариан-5» и один «Веги», когда на орбиту была выведена двойная полезная нагрузка. В общем, с космического центра во Французской Гвиане состоялось шесть стартов «Ариан-5», два «Союз СТ» и три «Веги». В целом, запуски имели товарооборот 1,3 миллиардов евро и были выполнены для 18 различных клиентов.

Основные запоминающиеся моменты в 2017 году были следующие:

— «Ариан-5» поднял на орбиту рекордную массу в июне – около 12 тонн, где только 11 тонн относились к спутникам, выведенными на геопереходную орбиту. Исключительная надежность (82 успешных запуска подряд «Ариан-5» и 11 подряд успешных миссий «Веги») говорит о более чем благоприятных перспективах компании в дальнейшем.

– наличие образцовой пусковой установки и надежного технического персонала позволила Arianespace осуществить три запуска менее чем за месяц – в период между 4 мая и 1 июня – и выполнить свои обязательства перед клиентами.

— инновации в действии. Новое поколение носовых обтекателей, построенных RUAG, стартовали на «Ариан-5» 28 июня и «Веги», запущенной 1 августа. Эти типы обтекателей будут также использоваться на «Ариан-6» и РН «Вега-С».

19 новых контрактов запуска, включая первые коммерческие для РН «Вега-С» и «Ариан-6»

В 2017 году Arianespace подписал в общей сложности 19 контрактов – на шесть больше, чем в 2016 году. Эти контракты предусматривают помещение 27 новых спутников на орбиту.

Имея возможности для запусков на геостационарную орбиту, Arianespace вновь подтверждает свое лидерство в телекоммуникационном сегменте. У компании есть контракты на запуск 30 телекоммуникационных спутников в ее портфеле заказов, включая восемь новых, добавленных в 2017 году. Общий объем портфеля заказов Arianespace в начале 2018 года достиг пяти миллиардов евро, включая 58 запусков для 29 клиентов.

До 14 пусков в 2018 году

Arianespace наметил 14 стартов на нынешний год. Если все 14 будут выполнены, это будет абсолютный рекорд для компании. Все запуски выполнят три пусковые установки: семь «Ариан-5», где пять из них с двойной полезной нагрузкой на геопереходную орбиту; четыре «Союз СТ» и три «Вега».

Arianespace переходит на «Ариан-6» и РН «Вега-С»

Положительные результаты обзора разработки новых ракетоносителей позволяют начать подготовку производства и эксплуатации «Ариан-6». В этом контексте Arianespace и ArianeGroup решили начать производство заключительной партии 10 пусковых установок «Ариан-5». Также Arianespace подписала контракт с итальянской компанией Avio, производителем «Веги», на 10 последних пусковых установок, чтобы уже в середине 2019 года перейти на РН «Вега-С». Запуски «Ариан-6» и РН «Вега-С» уже начали продаваться Arianespace и продолжат в 2018 году.