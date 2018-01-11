Ученые создали видео о процессах в центре нашей галактики

В новом видео представлена визуализация центра нашей родной галактики – Млечный путь. Этот проект был создан на основе данных полученных от рентгеновской обсерватории Nasa Chandra и других телескопов, которые позволяют зрителям увидеть увлекательные процессы происходящие вокруг массивной черной дыры которая расположена в центре Млечного пути.

Земля расположена на расстоянии примерно 26 000 световых лет от центра нашей Галактики. Люди не в состоянии путешествовать на такие расстояния, однако ученые смогли изучить данный регион, используя данные от мощных телескопов, которые могут обнаруживать свет в различных диапазонах, включая рентгеновский и инфракрасный.

Некоторая часть данных, для создания данной визуализации, была получена в инфракрасном диапазоне с помощью Very Large Telescope (VLT) Европейскою Южной Обсерватории. Этот свет испускают 30 массивных звезд-гигантов, называемых звездами Вольфа-Райета, которые вращаются вокруг центра нашей галактики на расстоянии примерно 1,5 световых года. Мощные газовые потоки, которые под воздействием сильной гравитации вырваны с поверхности этих звезд, переносятся из их внешних слоев в межзвездное пространство.

Когда эти потоки вырванного газа сталкиваются друг с другом, создаются ударные волны. Они нагревают газ до сверхвысоких температур, что заставляет его светиться в рентгеновском диапазоне. Обширные наблюдения рентгеновской обсерватории Chandra дают ученые уникальные данные о распределении и температуре звездного газа в космическом пространстве.

Астрономы надеются с помощью этих наблюдений лучше понять какую роль играют звезды Вольфа-Райета в центральной области нашей галактики. В частности они надеются узнать, как эти звезды взаимодействуют с наиболее доминирующим резидентом галактического центра: сверхмассивной черной дырой, известной под названием Стрелец А* (Sgr A *). Ее масса оценивается в примерно 4 млн. масс Солнца.

В представленном видео показаны две симуляции длительностью порядка 500 лет, каждая из которых начинается примерно 350 лет назад. В первой части, сверхмассивная черная дыра Sgr A * представлена в спокойном состоянии, вторая же показывает более активный вариант.

Данное моделирование процессов позволяет ученым изучить различные эффекты, которые черная дыра оказывает на своих соседей.