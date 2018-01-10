Вторая пара спутников SuperView запущена Китаем

Второй спутниковый дуэт для Beijing Space View Tech. успешно запущен во вторник, 9 января, ракетой LongMarch-2D, что позволит компании удвоить количество изображений Земли с высоким разрешением, чтобы продавать их на мировом рынке.

Ракета, работающая на четырехокиси азота и гидразине, стартовали с космического центра Тайюань в 3:24 GMT. Двухступенчатая ракета отправила на полярную орбиту два спутника отображения SuperView с наклонением 97,6 градусов по экватору. Представители компании подтвердили успешность запуска. China Great Wall Corp., правительственное учреждение, занимающееся подготовкой коммерческих запусков на китайских ракетах, также объявила миссию LongMarch-2D успешной.

560-килограммовые спутники являются третьим и четвертым аппаратами серии SuperView-1, запущенными для Beijing Space View. Первые два спутника SuperView-1 были выведены на низкую орбиту в декабре 2016 года. Тогда ракетоноситель LongMarch-2D отработал нештатно, но космические аппараты использовали свои двигатели, чтобы переместиться к правильной высоте.

Разработанные государственными компаниями, спутники SuperView-1 способны к сбору черно-белого изображения с разрешением 50 сантиметров. Это делает их космическими аппаратами гражданского направления с самым высоким разрешением когда-либо запущенными Китаем. У цветных изображений, полученных от SuperView-1, будет разрешение в 2 метра.

Особенность спутников – низкий вес, высокая гибкость, высокое качество изображения и предоставление фото с низкой стоимостью всем заинтересованным пользователям. Они разработаны на восьмилетний срок эксплуатации. Спутники могут делать фото ряда шириной 12 км, могут поворачиваться, чтобы наблюдать место с разнообразных углов, позволив компьютерам на земле произвести трехмерные стереоизображения.

Beijing Space View намеревается расширить свой коммерческий флот в ближайшие годы, в планах запустить 12 дополнительных спутников, четыре обсерватории отображения высокого разрешения, четыре коммерческих аппарата разведки и больше спутников с видеокамерами. Создание созвездия должно быть закончено к концу 2022 года.