New Horizons: год до следующего сближения

Зонд New Horizons подлетает к следующему месту назначения, которое он достигнет 1 января 2019 года. Он поможет ученым разобраться во множестве вопросов, среди которых – может ли отдаленный мини-мир, обнаруженный телескопом Hubble три года назад, на самом деле быть роем ледяных объектов. Ученые уже ищут луны и ледяные обломки, которые добавляют интриги к сближению с объектом 2014 MU69.

Космический корабль с ядерной установкой выполнил исследование Плутона и его спутников в июле 2015 года, после чего NASA одобрило новый полет к объекту 2014 MU69, который в 100 раз меньше, чем Плутон. Этот объект станет самым отдаленным миром, который когда-либо посещал человек и который скрывается в недрах Пояса Койпера в 1,6 миллиарда километрах вне Плутона. Помимо того, чтобы быть самым дальним исследованием в истории человечества, это сближение также покажет землянам самый примитивный и нетронутый объект, когда-либо исследуемый.

Но новые данные свидетельствуют, что 2014 MU69 может состоять из разнообразных объектов, связанных незначительной гравитацией. Используя точные данные от Hubble и обновленного звездного каталога, предоставленного миссией Европейского космического агентства Gaia, астрономы нашли три возможности в прошлом июне и июле, когда 2014 MU69 пройдет между Землей и ещё одной звездой. В каждом случае свет звезды должен был быть заблокирован проходом объекта.

Ученые развернули множество телескопов от Аргентины до Южной Африке в июне, но они ничего не увидели в запланированное время. Ещё один шанс был 10 июля, когда бортовая обсерватория SOFIA находилась в пункте, где, как предполагалось, тень 2014 MU69 заблокирует свет звезды. Но астрономы снова ничего не видели. Команде New Horizons повезло 17 июля. В течение краткого промежутка времени звезда мигнула. Астрономы изучили наблюдения от десятков телескопов, узнав точно, когда и как долго каждый телескоп видел блокирование света звезды объектом 2014 MU69.

Затенения, наблюдаемые каждым телескопом, показали, что 2014 MU69 не был совершенно круглым миром. Объект – вероятно, мир, состоящий из двух соединенных сегментов, или двух тел, вращающихся друг вокруг друга. Исследования показали, что этот мир имеет ещё и одну луну. Это могло бы быть предвестником того, что там есть на самом деле рой спутников.

Меньше, чем за год, остающимся до прибытия, у ученых есть время, чтобы узнать больше о 2014 MU69. Определена еще одна дата затенения, 4 августа, когда телескопы смогут более точно исследовать форму 2014 MU69, и возможно подтвердить присутствие луны. После этого следующий шанс узнать больше о 2014 MU69 будет в заключительные недели и дни до встречи New Horizons с объектом.

Пояс Койпера составлен из сотен тысяч замороженных камней и карликовых планет, которые вращаются вокруг Солнца вне Нептуна. Плутон является крупнейшим из этой группы. Ученые думают, что 2014 MU69 является типовым представителем Пояса. Сами объекты в Поясе Койпера являются остатками формирования Солнечной системы и свидетельствуют о времени, когда образовывались протопланеты, а последующие столкновения привели к происхождению самих планет.

2014 MU69, который виден в красном цвете, вероятно, остался в первоначальном состоянии, начиная с ранней истории Солнечной системы. Кометы, которые прилетают из далекой внешней Солнечной системы, зарождаются в той же самой окружающей среде, но проходы около Солнца стерли первоначальные особенности их составляющих. Этот объект всегда был очень холодным (примерно 40 градусов выше абсолютного нуля), поэтому должен сохранить свои первоначальные особенности очень хорошо.

Наземные диспетчера поместили корабль в режим спячки в прошлом месяце, бортовой таймер должен разбудить зонд 4 июня для контроля приборов перед началом фазы сближения в середине августа. В первые рабочие дни New Horizons определит местонахождение 2014 MU69 своей бортовой камерой, контрольный ориентир, ожидаемый в августе или сентябре. Навигационная команда корабля будет использовать эти наблюдения, чтобы гарантировать, что New Horizons находится на правильной траектории подхода. Чтобы точно настроить курс, будут проведены незначительные включения маневрового двигателя в период с середины октября до 22 декабря.

Как только объект будет обнаружен, ученые приступят к поискам луны. Возможно, будут найдены дополнительные луны, которые могут быть там. Нынешние знания предполагают, что размеры потенциальной луны составляет примерно 5 км. Ученые хотят знать, окружают ли какие-либо меньшие луны объект, чтобы гарантировать, что New Horizons не столкнется ни с какими обломками во время сближения.

Ученые установили предпочтительную траекторию сближения, приблизительно в 3500 км от 2014 MU69, но окончательный курс будет утвержден в середине декабря. Возможно, потребуется пройти на расстоянии 10000 км, если будут найдены какие-либо фрагменты или большие луны. Если New Horizons будет следовать предпочтительным маршрутом, то сделает намного лучшие фото 2014 MU69, чем на Плутоне. Другие инструменты зонда будут искать газовое облако, просматривать объект на предмет воды, аммиака и льдов метана. Ученые также хотят знать, что делает миниатюрный мир красным и темным.

Если сближение пройдет успешно, New Horizons сделает самый близкий подход к 2014 MU69 в (5:33 GMT) 1 января 2019 года. Потребуется почти два года, чтобы зонд передал назад все собранные данные. Первые фото объекта поступят в конце декабря…