Изготовлены первые сегменты основного зеркала телескопа ELT

Первые шесть гексагональных сегментов основного зеркала будущего наземного телескопа European Southern Observatory (ESO) Extremely Large Telescope (ELT) были успешно отлиты на одном из предприятий немецкой компании SCHOTT. Эти сегменты, в будущем, будут составными элементами основного 39 метрового зеркала, общее количество которых 798. После завершения строительства, запланированное на 2024 год, ELT станет самым большим оптическим телескопом в мире.

Первичное зеркало 39 метрового наземного телескопа ELT будет самым большим оптическим рефрактором из когда либо созданных. Такое большое зеркало не возможно изготовить из одного цельного куска стекла, поэтому инженеры решили разбить его на 798 отдельных гексагональных сегментов, каждый из которых 1,4 в диаметре и толщиной около 5 сантиметров. Собранные сегменты будут работать как одно огромное зеркало, чтобы собирать в десятки миллионов раз больше света, чем способен человеческий глаз.

Как и в случае с вторичным зеркалом телескопа, сегменты основного зеркала ELT изготавливаются из керамического материала Zerodur с низким коэффициентом расширения от SCHOTT. Именно этой компании ESO доверила выполнение данных работ. Отливки первых сегментов являются очень важным моментом, поскольку это позволяет инженерам компании SCHOTT проверить и оптимизировать производственный процесс и связанные с ним инструменты и процедуры.

В общей сложности специалисты компании произведут более 900 сегментов. Из них 798 сегментов будут установлены на основное зеркало телескопа, и 133 сегмента будут являться запасными. При достижении максимальной скорости производства, компания SCHOTT надеется выпускать 1 сегмент в день.

После литья заготовки, каждый сегмент пройдет медленный последовательный процесс охлаждения и термической обработки, а затем ей будет придана правильная геометрическая форма и отполирована до точности 15 нанометров по всей оптической поверхности. Формовку и полировку будет выполнять французская компания Safran Reosc, которая также будет отвечать за дополнительные испытания сегментов.