Космос 2018: миссии и запуски в новом году

Для астрономов, планетарных ученых и всех любителей исследования ночного неба, наступивший год принесет множество захватывающих открытий. Более десятка новых миссий и экспедиций начнутся в этом году.

Стартовые комплексы будут невероятно заняты, а SpaceX планирует отправить в космос намного больше ракетоносителей, чем в нынешнем году. Какие же миссии будут самыми ожидаемыми?

Самое мощное средство выведения

После рекордного количества пусков в прошедшем году, SpaceX планирует нынешний год провести еще более монументальнее. Космическая компания планирует отправить наконец свою тяжелую ракету Falcon Heavy в испытательный полет в январе.

По сути Falcon Heavy представляет собой три Falcon-9 с 27 ракетными двигателями. Эти ракетные двигатели могут произвести 5 млн фунтов тяги при старте, что соответствует 18 Boeing-747. Мощная ракета сможет поднять полезную нагрузку в 2,5 тяжелее, чем самое мощное современное транспортное средство РН Delta-4 Heavy. Но при этом стоимость составит вполовину дешевле. После прохождения множества тестов в 2017 году носитель готов к своему первому полету. В конечном счете Falcon Heavy отправит пилотируемый корабль и груз к Марсу.

Возвращение к пилотируемым пускам в США

Американские астронавты остаются без средства выведения с 2011 года. С того момента все полеты на МКС были осуществлены на российских ракетах, стартовавших с Казахстана. NASA надеется возвратить запуски своих экипажей на американскую территорию с помощью фирм Boeing и SpaceX.

Последняя компания запустит свой новый пилотируемый корабль Dragon-2, используя Falcon-9, уже этим летом, а Boeing планирует осуществить первый полет корабля Starliner, используя РН Atlas-5, в ноябре.

В прошедшем году обе космические компании продемонстрировали скафандры, которые будут носить члены экипажа. Компании также проводят свои аппараты через необходимый перечень тестов. Но больше тестов и обзоров еще предстоит пройти, что возможно отложит пилотируемые американские запуски до 2019 года.

Возврат на Луну

В то время как NASA не будет проводить лунную миссию в этом году, SpaceX стремится послать пару туристов в поездку вокруг Луны в течение года. Космические туристы разместятся на борту корабля Dragon-2, который доставит в космос РН Falcon Heavy. Гравитация Земли поможет отослать капсулу к Луне. Как известно, никто не летал далее околоземной орбиты после завершения миссии «Аполлон-17», когда состоялась последняя высадка человека на лунную поверхность в 1972 году.

Охота на экзопланеты

Астрономы обнаружили больше новых экзопланет в прошедшем году, включая десятки пригодных для жилья миров. Найдены семь планет земного размера, находящихся около TRAPPIST-1, ультрапрохладной красной карликовой звезды, расположенной в 40 световых лет. Также найдены подобные восемь миров в системе Kepler-90.

Но более замечательные открытия состоятся в 2018 году. Большинство из тех открытий, несомненно, будут сделаны благодаря TESS, самым новым охотником за экзопланетами. Обсерваторию, как ожидают, запустят в марте. На протяжении двух лет она попробует искать изменения светового потока звезд, происходящих вследствие прохождения планет.

В то время как телескоп «Кеплер» главным образом искал прохождения планет на фоне звезд, расположенных в нескольких тысячах световых лет от Земли, TESS сосредоточит свои усилия на звездах, лежащих всего в сотнях световых лет от нас.

Напряженное время для Азии

Китай, Япония и Индия – у данных стран есть несколько значительных космических миссий, планируемых на 2018 год. Китайское космическое агентство будет делать попытку первой лунной миссии возвращения, начиная с 1976 года. Лунный космический корабль взятия грунта, Chang’e-5, отправят в космос «Великим походом-5». Лунный зонд будет первым, который попытаться приземлиться на темную сторону, где изучит географию региона, о которой ученые знают относительно мало.

Индия также смотрит на Луну. Аппарат Chandrayaan-2 подготавливается для мартовского запуска. Транспортное средство, которое включает орбитальный аппарат, посадочную платформу и вездеход, будет доставлено на высокую земную орбиту, прежде чем лететь на Луну. После достижения окрестностей Луны орбитальный аппарат отделит посадочный модуль и вездеход, которые спустятся на лунную поверхность. Основная задача вездехода – изучить лунный грунт.

У космического агентства Японии есть планы запустить несколько контролирующих Землю спутников, а также грузовую миссию на космическую станцию. JAXA также помогает ESA в работах по отправке миссии на Меркурий.

Исследование Меркурия

Европа планирует запустить зонд BepiColombo перед концом года. Таким образом начнется семилетний полет европейского космического агентства по исследованию Меркурия, планеты, самой близкой к Солнцу. Корабль не достигнет цели до 2025 года, но возвратит захватывающие новые фото внутренней Солнечной системы, находясь в пути.

Больше сведений об астероидах

И JAXA и NASA собираются достигнуть астероидов. Зонд OSIRIS-REx прилетит к астероиду Bennu в августе. Аппарат будет кружить вокруг астероида на протяжении двух лет и только после этого попытаться взять образцы грунта. Космический камень диаметром 500 метров относится к околоземным астероидам. Планетологи считают, что изучение Bennu расширит наши знания о ранней Солнечной системе.

Японский зонд Hayabusa-2 также направляется к сближению с астероидом. Аппарат должен достигнуть астероида Ryugu в июне. Он возьмет образцы грунта и возвратит их на Землю в 2020 году.

Очередной посадочный модуль на Красной планете

На Марсе скоро не останется свободного места для посадки. В мае NASA собирается отправить в полет зонд InSight, современнейший посадочный модуль. В ноябре он достигнет Марса. После посадки его целью станет изучение недр Красной планеты с помощью множества изощрённых геофизических приборов. Ученые считают, что наблюдения посадочного модуля приведут к новому пониманию образованию Красной планеты и её геологической истории.

Солнечные сближения

Parker Solar Probe отправится в полет летом. Аппарат подлетит ближе к Солнцу, чем какой-либо космический корабль в человеческой истории. Зонд осуществит 24 сближения с нашей звездой на протяжении семи лет. Несколько подходов станут самыми историческими, ведь аппарат пройдет всего в 5 миллионах км от звезды. Используя инструменты, защищенные специальным щитом, сделанным из композитного углерода, он изучит магнитные поля звезды, а также её уникальные электромагнитные явления.