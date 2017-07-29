Большое Красное Пятно в реальном цвете

Если ли бы вы находились на борту исследовательского зонда Nasa во время его пролета над гигантским Большим Красным Пятном Юпитера, то снимок представленный ниже именно то что вы бы увидели.

Недавно опубликованная фотография, полученная во время близкого пролета исследовательского зонда Juno, показывает во всех деталях громадный шторм с высоты 13 918 километров. Особенность данного изображения заключается в естественной цветопередаче Большого Красного Пятна Юпитера и окружающие его районы. Именно в таком цвете человеческий глаз увидел бы огромное штормовое образование.

Данное изображение было создано обычным гражданином Бьорном Йонссоном, используя необработанные данные от научного прибора JunoCam установленного на борту исследовательского зонда Juno. Любой желающий может попробовать свои силы в обработке «сырых» снимков и получить возможность представить ее на всеобщее обозрение. Все подробности можно узнать на сайте www.missionjuno.swri.edu/junocam.

Миссия Juno стоимостью более $ 1,1 млрд. была запущена в августе 2011 года и достигла на орбиту Юпитера 4 июля 2016 года. В настоящее время исследовательский зонд находится на высокоэллиптической орбите, делая близкие подходы к Юпитеру каждые 53,5 дня.

Juno исследует состав и структуру Юпитера для того, чтобы помочь ученым лучше понять формирование и эволюцию газового гиганта. Большую часть научных данных исследовательский зонд получает во время своих близких проходов. На сегодняшний день успешно завершено уже 7 проходов.

Миссия Juno должна продлиться до февраля 2018 года.