Экипаж «Союз МС-05» прибыл на МКС

Космический корабль «Союз МС-05» успешно прибыл к Международной космической станции, доставив очередной экипаж для полугодовой экспедиции.

28 июля в 18:41 ракета-носитель «Союз-ФГ» успешно стартовала с Космодрома Байконур. Под головным обтекателем был установлен транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-05» с очередным экипажем для Международной космической станции. [ВИДЕО | Старт РН «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-05»]

Экипаж очередной длительной экспедиции МКС-52/53 представлен космонавтом Сергеем Рязанским (Роскосмос), астронавтом Рэндолфом Брезником (Nasa) и астронавтом Паоло Несполи (ESA). Планируемая длительность экспедиции 139 суток. [ФОТО | Момент старта «Союз-ФГ» с космическим кораблем «Союз МС-05»]

Программа полета космического корабля предусматривала короткую четырех витковую схему сближения с МКС. Спустя менее чем через 6 часов, в 00:55 мск. 29 июля «Союз МС-05» успешно пристыковался к исследовательскому модулю «Рассвет» российского сегмента МКС.

Спустя два часа после стыковки, в 02:58 переходные люки между космическим кораблем и МКС были открыты. Экипаж длительной экспедиции МКС-52 в составе космонавта Сергея Рязанского, Федора Юрчихина (Роскосмос), астронавта Рэндолфа Брезника, Джека Фишера, Пегги Уитсон (Nasa) и астронавта Паоло Несполи (ESA) приступили к своей работе.

За время пребывания на орбите, российский экипаж запланировал множество работы. В их числе выход в открытый космос, запуски космических аппаратов, поддержание работоспособности станции, работа с грузовыми кораблями и большое количество научных экспериментов.