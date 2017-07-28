Очередной экипаж МКС готовиться к старту

26 июля ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-05» была успешно установлена на стартовую площадку для подготовки к предстоящему пуску к Международной космической станции.

В среду утром, трехступенчатая ракета-носитель «Союз-ФГ» покинула монтажно-испытательный корпус и успешно доставлена на стартовую площадку №1 «Гагаринский старт» на космодроме Байконур. После установки в вертикальное положение, стартовые расчеты приступили к ее подготовке к предстоящему пуску.[Фото | Подготовка к старту «СОЮЗ МС-05»]

Старт намечен на 28 июля в 18:41 по московскому времени. В качестве полезной нагрузки будет выступать транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-05». На его борту будут находится очередной экипаж для Международной космической станции в составе космонавта Сергея Рязанского (Роскосмос), астронавта Рэндолфа Брезника (Nasa) и астронавта Паоло Несполи (ESA).

План полета «Союз МС-05» предусматривает короткую, шестичасовую схему стыковки с орбитальной лабораторией. Прибытие космического корабля к исследовательскому модулю «Рассвет» российского сегмента МКС запланировано на 00:50 мск, 29 июля.[ВИДЕО | Вывоз РКН «Союз-ФГ» с ТПК «Союз МС-05»]

На прошедшей пресс-конференции, которая проходила на космодроме Байконур, космонавты и астронавты как основного, так и дублирующего экипажа ответили на вопросы журналистов и рассказали о предстоящих планах работы на МКС. Так российская научная программа предусматривает проведение более 50 экспериментов. В их числе получение фотографий земной поверхности в высоком разрешении, для образовательных учреждений.

Также во время экспедиции, планируется осуществить выход в открытый космос. Сергей Рязанский совместно с Федором Юрчихиным, 17 августа выдут в открытый космос для запуска научных спутников, установки научной аппаратуры и взятия проб на микробные загрязнения снаружи орбитальной лаборатории.

Прямую трансляцию старта вы сможете увидеть на официальной странице Роскосмоса.