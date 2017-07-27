Частный посадочный модуль может отправится на Луну в 2019

Частный лунный посадочной модуль отправиться в космос в рамках своей первой миссии в 2019 году.

Роботизированная посадочная платформа, созданная Питсбургской компанией Astrobotic Technology, под названием Peregrine будет доставлена на орбиту при помощи ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance (ULA). Старт миссии намечен на 2019 года. Об этом заявили представители обеих компаний 26 июля.

Во время выполнения своей первой миссии, посадочная платформа доставит на поверхность Луны 35 килограммов полезной нагрузки. Компания Astrobotic Technology подписала уже 11 контрактов с клиентами, которые хотят участвовать в этом рейсе.

Первая миссия будет являться демонстрацией возможности посадочной платформы Peregrine. Astrobotic Technology предполагает, что в конечном итоге посадочная платформа будет довольно часто посещать лунную поверхность, доставляя до 265 кг полезной нагрузки для различных клиентов. В их числе как национальные космические агентства, такие как Nasa и ESA, так и компании которые стремятся использовать лунные ресурсы.

Платформа Peregrine может быть не первым частным посадочным модулем, который побывает на поверхности Луны, даже старт в 2019 году состоится. В конкурентах остаются пять команд, которые участвуют в программе Google Lunar X Prize. Победитель получит $ 20 млн. если получиться преодолеть не менее 500 метров по поверхности и передать на Землю качественные изображения.

Эти пять команд — Hakuto, Moon Express, SpaceIL, Synergy Moon и TeamIndus должны достичь этого результата; Приз истекает после 31 декабря 2017.

Компания Astrobotic Technology принимала участие в конкурсе Google Lunar X Prize, однако выбыла в прошлом году.