RS-25 успешно прошел третий огневой тест

Ракетный двигатель RS-25 для будущей тяжелой ракеты-носителя Nasa под названием Space Launch System успешно отработал на испытательном стенде 8,5 минут.

Третий по счету тест был проведен 25 июля в космическом центре им. Стенниса, недалеко от залива Сент-Луис, штат Миссисипи. Огневые испытания проводились на испытательном стенде A-1 и продолжались около 500 секунд.

Данные испытания, по словам представителей Nasa приближают ракету-носитель SLS к выполнению ее первой миссии. В скором времени на вершине ракеты-носителя будет установлен пилотируемый космический аппарат Orion, которые впервые вместе с ракетой отправиться в космос в рамках миссии Exploration Mission-1.

На первой ступени будущей сверхтяжелой ракете будет установлено 4 двигателя RS-25.С их помощью будет создана тяга в 900 тонн. В дополнение к этому, будут работать два боковых твердотопливных ускорителя, которые создадут дополнительные 3 600 тонн тяги.

Четыре двигателя Aerojet Rocketdyne RS-25, которые будут использоваться в рамках миссии Exploration Mission-1 (EM-1), по сути дела являются бывшими двигателями для программы Space Shuttle, однако система управления будет абсолютно новой.

Новый контроллер, по словам инженеров Nasa является ключевой фигурой новой модификации двигателей. С их помощью будет обеспечено точное управление работой двигателя и диагностикой состояния работы его систем.

Первый новый контроллер для RS-25 был протестирован в марте месяце этого года, а второй в мае.

Nasa планирует осуществить старт миссии EM-1 в 2019 году. Цель миссии заключается в старте ракеты-носителя SLS с космическим кораблем Orion на борту для трехнедельного путешествия вокруг Луны.