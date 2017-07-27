Российские астрономы сняли кадры космической катастрофы

Ученым МГУ впервые удалось зарегистрировать поляризацию собственного оптического излучения гамма-всплесков — самых мощных и очень коротких взрывов во Вселенной, которые длятся несколько десятков секунд.

Гамма-всплески — самые масштабные выбросы энергии во Вселенной; по недавним подсчётам учёных, из всех видов космических катастроф только они имеют хотя бы минимальный шанс полностью уничтожить жизнь на Земле. Всплеск начинается с выброса энергии в форме самого жесткого в природе электромагнитного излучения — гамма-волн, на смену ему приходит более коротковолновое излучение — рентген, ультрафиолет и, наконец, видимый свет. Излучение в видимой части спектра во время гамма-всплесков называют их собственным излучением.

Взрывы длятся очень недолго, поэтому наблюдать за ними — сложная техническая задача. Эту задачу удалось решить в МГУ с помощью Глобальной сети телескопов-роботов МАСТЕР (Мобильная Астрономическая Система ТЕлескопов-Роботов). Результаты работы будут опубликованы в журнале Nature 27 июля.

25 июня 2016 года в 22 часа 40 минут 16 секунд всемирного времени космическая обсерватория имени Энрике Ферми (НАСА, США) зарегистрировала всплеск гамма-излучения, который впоследствии оказался предвестником настоящей гигантской вспышки. Через 31 секунду российский робот-телескоп Глобальной сети МАСТЕР МГУ имени М.В. Ломоносова, расположенный на Канарских островах, получил сообщение Ферми; еще через 26 секунд телескоп начал съёмку заданного квадрата — правда, координаты не отличались точностью.

Через 131 секунду после первого сообщения космическая обсерватория НАСА зарегистрировала саму катастрофу и дала точные координаты вспышки. Теперь к Канарскому телескопу МАСТЕР присоединился крымский Таврида-МАСТЕР МГУ — новый узел Глобальной сети, работавший тогда в тестовом режиме. Через 12 секунд после получения уточненных координат в 22 часа 44 минуты 30 секунд Таврида получила первые кадры.

Главная задача учёных состояла в том, чтобы обнаружить поляризацию собственного оптического излучения гамма-всплесков. Наблюдение собственного оптического излучения — одна из сложнейших задач современной экспериментальной астрофизики, поскольку требует полной роботизации процесса наблюдений и оригинальной конструкции самого телескопа.

В результате российские астрономы не только сняли фильм о взрыве с лучшим разрешением по времени, но и впервые в истории зарегистрировали поляризацию оптического излучения гамма-всплеска в тот момент, когда вспышка еще продолжалась.

Гамма-всплеск GRB160625B оказался одним из самых мощных космических взрывов, который возник в узком потоке релятивистских частиц, ускоренных электромагнитным полем образующейся на наших глазах быстровращающейся черной дыры на другом конце Вселенной.

«Поляризация собственного оптического излучения показала, что жерло самой мощной космической пушки образовано упорядоченным мощным магнитным полем, сформированным образующейся черной дырой», — говорит руководитель проекта, профессор отделения астрономии физического факультета МГУ Владимир Липунов.

По материалам пресс-релиза МГУ им. Ломоносова.