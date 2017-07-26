Комет в Облаке Оорта больше чем считалось ранее

Астрономы обнаружили, что количество и размер долгопериодичных комет, траектория движения которых пролегает в облаке Оорта, в несколько раз больше чем было предсказано ранее.

Считается, что кометы период обращения, которых вокруг нашего Солнца занимает более 200 лет очень трудно изучать, поскольку большую часть своего времени они проводят далеко от внутренней части нашей Солнечной системы. Многие долгопериодичные кометы никогда не будут приближаться к Солнцу в течении жизни человека. Фактические, все кометы орбиты которых пролегают через Облако Оорта – группы ледяных тел на окраине Солнечной системы, удаленного от нас на расстояние более 300 млрд. км., могут иметь периоды в тысячи или даже миллионы лет.

Космический инфракрасный телескоп WISE представил новые сведения об этих отдаленных странниках. Команда астрономов во главе с Джеймсом Бауэром, профессором астрономии В Университете штата Мэриленд обнаружила что долгопериодичных комет диаметром минимум 1 километр примерно в 7 раз больше чем было предсказано ранее.

Исследователи также обнаружили, что долгопериодичные кометы в среднем почти в два раза больше чем кометы «семейства Юпитера» орбитальный период которых менее 20 лет. Результаты исследований были опубликованы в «Астрономическом журнале» 14 июля 2017 года.

Облако Оорта расположено слишком далеко, чтобы современные телескопы смогли наблюдать его. Считается, что имеет сферическую форму и заполнено маленькими ледяными телами, оставшихся после образования Солнечной системы. Плотность ледяных тел внутри облака крайне низка, поэтому вероятность столкновения комет внутри очень низкая. Долгопериодичные кометы, которые наблюдает космический телескоп WISE, вероятно покинули Облако Оорта миллионы лет назад.

Наблюдения были проведены в 2010 году во время основной миссии космического корабля, прежде чем он был переименован в NEOWISE и вновь активирован для наблюдения околоземных объектов в 2013 году.

У астрономов уже были более широкие оценки количества долгопериодичных и Юпитерианских комет в Солнечной системе, однако у них не было хорошего способа измерения размеров ядра долгопериодичных комет. Это связано с тем, что облако пыли и газа известные как кома кометы окружает любую комету и скрывает ее ядро.

Используя данные от космического телескопа WISE, которые показывают инфракрасное свечение комы, астрономы смогли «вычесть» кому от каждой кометы и оценить размер ядра. Оценки ядер кометы были получены для 164 кометных тел, в том числе 95 комет Юпитера и 56 долгопериодичных комет.

Результаты исследования усиливают идею о том, что кометы орбиты которых расположены ближе к Солнцу имеют тенденцию быть меньше в размерах чем кометы орбиты которых расположены вдалеке от нашего светила. Это можно объяснить тем, что кометы семейства Юпитера больше нагреваются. Это в свою очередь приводит к тому, что летучие вещества, такие как вода, сублимируют и отбирают материал с поверхности кометы. То есть существует эволюционная разница между кометами семейства Юпитера и долгопериодичными кометами.