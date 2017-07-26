Астрономы нашли сверхновую с помощью гравитационной линзы

Используя метод гравитационного линзирования, международная команда астрономов обнаружила новую сверхновую звезду типа Ia.

Сверхновая была обнаружена за галактическим кластером известным под названием MOO J1014+0038. Результаты исследования были подробно описаны в документе, опубликованном на сайте arXiv 14 июля этого года.

Гравитационное линзирование происходит тогда, когда на пути светового потока от исследуемого объекта встречается объект большой массы. Данный метод в основном используется для обнаружения объектов в независимости от того, какой свет они излучают. В качестве объекта большой массы чаще всего выступают скопления галактик, которые усиливают яркость отдельных объектов находящихся за ними. С помощью гравитационных линз, ученые получают усиленное и увеличенное представление о Вселенной с высоким красным смещением.

Недавно группа исследователей во главе с Дэвидом Рубином из научного института космических телескопов в Балтиморе, использовала одно из таких скоплений галактик, чтобы выявить наличие ранее неизвестных сверхновых типа Ia. Данный тип звезд можно найти в двоичных системах, в которых одна из звезд является белым карликом. Сверхновые типа Ia являются очень важными космическим объектами для научного сообщества, поскольку их изучение помогает ученым лучшие понять эволюцию звезд и галактик.

Для поиска ранее неизвестных сверхновых звезд, команда Рубина проверила 12 массивных скоплений галактик при помощи космического телескопа Hubble. Результатом этой работы стало обнаружение многообещающего кандидата в красном смещении 2,22 за скоплением галактик MOO J1014 + 0038. Последующие фотометрические и спектроскопические наблюдения с помощью Hubble и наземного телескопа Very Large Telescope (VLT) подтвердили, что обнаруженный объект является сверхновой звездой типа Ia.

Обнаруженная сверхновая получила название SN SCP16C03. В настоящее время она является сверхновой типа Ia с самым большим красным смещением из когда либо обнаруженных. Предшественница имела значение красного смещения всего 1,39.