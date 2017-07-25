Ученые получили новые доказательства наличия воды в недрах Луны

Новое исследование спутниковых данных указывает на то, что многочисленные вулканические отложения распределенные на поверхности Луны, содержат необычно большое количество воды по сравнению с окружающим ландшафтом.

Обнаружение воды в этих древних отложениях в виде стеклянных шариков, которые как полагают ученые образовались взрывными извержениями магмы из глубин луны, подтверждает идею о том, что лунная мантия удивительно богата водой.

Ученые на протяжении многих лет предполагали, что внутренняя часть Луны в значительной степени истощена в части воды и других летучих соединений. Данное представление начало меняться в 2008 году, когда исследовательская группа, включая геолога Альберто Саала, обнаружила следы наличия воды в некоторых шариках из вулканического стекла, возвращенные на Землю во время миссий Аполлон 15 и 17.

В 2011 году дальнейшее изучение крошечных кристаллических образований внутри этих бусин показало, что они фактически содержат такое же количество воды, как некоторые базальтовые породы на Земле. Этот факт, указывает на то, что мантия Луны или ее части содержат столько же воды, сколько содержит мантия Земли.

Обнаружение содержания воды в вулканических отложениях с использованием орбитальных инструментов – непростая задача. Для ее решения, ученые используют спектрометры, которые анализируют световой поток, отраженный от поверхности планеты. Изучая какие длины волн света поглощаются поверхностью, а какие отражаются, можно получить представление о том, какие минералы или другие соединения находятся на ее поверхности.

Проблема в то, что лунная поверхность нагревается в течении дня, особенно в широтах где расположены исследуемы вулканические отложения. Это означает что помимо света, отраженного от поверхности, спектрометр принимает отраженное тепло.

Это тепловое изучение находиться в тех же длинах волн, которые необходимы для определения наличия воды в вулканических отложениях. Для решения этой проблемы исследователи прибегли к лабораторному моделированию. Используя образцы лунного грунта, полученные во время миссий Аполлон 15 и 17, и детальный температурный профиль исследуемых областей поверхности Луны, ученых удалось получить термическую коррекцию для данных спектрометра.

Результаты наблюдений научного прибора Moon Mineralogy Mapper (лунного минерального картографа) установленного на борту Индийского космического корабля Chandrayaan-1 показали убедительные доказательства наличия воды практически во всех вулканических отложениях, включая отложения вблизи посадочных мест миссий Аполлон 15 и 17, где были собраны образцы.