LISA Pathfinder завершил работу

После 16 месяцев испытания технологии, которая поможет обнаружить рябь в пространстве-времени, известном как гравитационные волны, космический аппарат LISA Pathfinder был выключен во вторник 18 июля. Об этом сообщает Институт гравитационной физики им. Макса Планка в Германии.

LISA Pathfinder – демонстрационная миссия по доказательству работоспособности технологии обнаружения гравитационных волн запущенная Европейским космическим агентством была отключена как и планировалось, так как ее миссия подошла к концу. Космический корабль будет продолжать находиться в точке Лагранжа L1.

Мисси не ставила цель изучения гравитационных волн напрямую. Ее цель заключалась в доказательстве самой концепции и технологической демонстрации того, что две незакрепленные массы, защищенные космическим аппаратом, могут сохранять свои относительные позиции с заданной точностью.

В 2034 году Европейское космическое агентство планирует осуществить запуск полноценной миссии по изучению гравитационных волн. Она получила название eLISA (evolved Laser Interferometer Space Antenna).

Ключевым моментом в технологии тестирования будущей концепции космического обсерватории eLISA состояла из двух платиновых кубов массой 2 кг и длинной стороны 4,6 см. Кубики были подвешены внутри космического аппарата, а лазер измерял расстояние между ними. Точность измерения была настолько велика, что погрешность достигала величины диаметра одного атома.

Гравитационные волны или рябь пространства-времени, впервые были предсказаны Альбертом Эйнштейном более 100 лет назад. Гравитационные волны создаются крупными космическими событиями, такими как взрывы сверхновых звезд или слияние черных дыр. Слияния черных дыр уже были обнаружены благодаря гравитационно-волновой обсерватории LIGO.

Однако LIGO и другие наземные детекторы могут видеть только некоторые виды гравитационных волн. Для предотвращения помех от сейсмической активности и других искажений от земной поверхности требуется космическая обсерватория. eLISA сможет обнаруживать гравитационные волны с более низкой частотой, фокусируясь на таких объектах, как столкновение сверхмассивных черных дыр.