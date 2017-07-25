Opportunity передал на Землю очередную панораму Марса

Новое панорамное изображение полученное благодаря снимках марсохода Opportunity, показывает окраины кратера, которые возможно очень давно были вырезаны потоками жидкой воды.

Данная панорама представляет собой мозаику из изображений, полученных с 7 по 19 июня этого года. В течении этого времени марсоход Opportunity находился в неподвижном состоянии из-за ремонтных работ, которые проводили инженеры миссии пытающиеся починить левое переднее колесо ровера.

На панораме изображена часть 22 километрового кратера Endeavour, который марсоход Opportunity изучает с августа 2011 года. Данный вырез в крае кратера может быть древним руслом по которому стекала вода в долину под названием Perseverance Valley. Однако однозначного ответа, что именно вода сделала такие особенности рельефа представили Nasa не дали, заявив что вода, лед или ветер также способны создать нечто подобное.

За время стоянки у окраины кратера, инженерам миссии удалось диагностировать проблему с переднем левым колесом. По словам сотрудников Nasa, им удалось выправить колесо, которое было повернуто на три градусов относительно движения ровера, и продолжить движение. В настоящее время за движение Opportunity отвечает только приводы задних колес ровера. (Правый передний привод не работает с 2006 года).

Марсоход Opportunity после того как спустился в долину Perseverance Valley ожидает завершения моратория на получения команд с Земли. В настоящее время Солнце находится между Марсом и нашей планетой, что приводит к нарушению связи между центром управления и ровером. В связи с этим, Nasa прекратило посылать команды управления двум орбитальным космическим аппаратом и двух роверам в субботу 22 июня. Возобновить работы планируется начать с 1 августа.

Opportunity прибыл на Красную планету в январе 2004 года, спустя всего пару недель после прибытия своего двойника Spirit. Оба ровера отправились в свои трех месячные мисси для поиска следов наличия воды на поверхности Марса в далеком прошлом. Spirit продолжал трудиться до 2010 года, а Opportunity продолжает работать на благо науки, до сих пор.