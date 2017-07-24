В 2019 на МКС отправиться космический турист

Пока неизвестный гражданин одной из азиатских стран планирует отправиться на Международную космическую станцию в составе профессионального экипажа в 2019 году.

Об этом сообщил генеральный директор РКК «Энергия» Владимир Солнцев на проходящей в подмосковном Жуковском Международном авиасалоне МАКС-2017. По его словам, будущий космический турист уже проходит подготовку к предстоящему полету. Кроме этого, РКК «Энергия» планирует возобновить практику отправки туристов на орбиту.

«Мы подписали контракт с одной из компаний, которая будет заниматься привлечением космических туристов. Первый космический корабль для данной категории посетителей МКС мы начнем готовить к 2019 году и планируем организовать регулярные рейсы», — добавил он.

Space Adventures, Ltd. Является единственной компанией, которая предоставляет уникальные возможности для гражданских лиц стать космическими туристами с 2001 года. В июне 2015 Space Adventures опубликовала пресс-релиз, в котором говорится, что гражданин Японии Сатоши Такамацу, обучавшийся в качестве члена экипажа корабля «Союз ТМА-18М», подписал контракт на будущую орбитальную миссию. Согласно пресс-релиза, Сатоши Такамацу должен был отправится на орбиту спустя два — четыре года.

Кроме этого, РКК «Энергия» планирует выйти на рынок туристических услуг по путешествию за околоземную орбиту. По словам Владимира Солнцева, предварительный контракт уже подписан, однако нужны дополнительные инвестиции для подготовки космического корабля «Союз» к полету вокруг Луны.

Инвестиции нужны для модернизации космического корабля «Союз», которые будут заключатся в доработке систем дозаправки, дистанционной системы радиосвязи, а также способности вернуться на Землю после достижения второй космического скорости.

По предварительным оценкам, стоимость билета для путешествия вокруг Луны будет стоить порядка $150 млн. Для сравнения, путешествие на Международную космическую станцию стоило от $25 до $35 млн.