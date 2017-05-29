На обшивке МКС могут найти внеземную жизнь
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На обшивке МКС могут найти внеземную жизнь

Рубрика: Новости космонавтики / МКС
Автор: Vladimir Draga от 29 май 14:24
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Сотрудники российского космического агентства Роскосмос сообщили, что поверхность Международной космической станции может быть хранилищем биогенного вещества внеземного происхождения.

На обшивке МКС могут найти внеземную жизнь

«Микрометеориты и кометная пыль, которые оседают на поверхности МКС, могут содержать в своем естественном виде биогенное вещество внеземного происхождения», - сообщили официальные представители Роскосмоса в своем пресс-релизе. «Поверхность МКС, возможно, является уникальным легко доступным коллектором и хранителем кометного вещества и возможно биоматериала внеземного происхождения»

Во время проведения эксперимента под названием «Тест», который начался в 2010 году, российские космонавты собрали 19 проб пыли с внешней поверхности Международной космической станции. Теперь данные образцы будут доставлены обратно на Землю, где ученые будут детально их исследовать.

Российские ученые полагают, что МКС вращается на низкой околоземной орбите через пылевые хвосты оставленные кометами. Ученые давно предположили, что кометы могут нести основные ингредиенты для зарождения жизни и возможно именно они доставили строительные блоки, которые вызвали начало жизни на Земле.

Для определения происхождения земного или внеземного происхождения органического вещества существует надежный способ. Он заключается в определении соотношении двух изотопов углерода 12 С и 13 С. Образцы внеземного происхождения будут иметь отличные от земной формы, соотношение данных изотопов.

Исследователи из Nasa и Европейского космического агентства доказали, что микроорганизмы могут выживать в космосе. Тартиграды или водные медведи могут хорошо противостоять неприветливым условиям космического пространства. Учены, также обнаружили микроорганизмы в верхней атмосфере Земли.

Несмотря на подобные заявления, исследователи еще не объявили об открытии внеземной жизни.

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