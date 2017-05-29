Dream Chaser успешно прошел важный этап проверки в Nasa
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Dream Chaser успешно прошел важный этап проверки в Nasa

Рубрика: Новости космонавтики / Технологии
Автор: Vladimir Draga от 29 май 11:19
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Компания Sierra Nevada успешно прошла третий интеграционный этап по программе Dream Chaser в рамках программы Nasa Commercial Resupply Services (CRS2), приблизив тем самым к началу предоставления услуг по снабжению Международной космической станции.

Dream Chaser успешно прошел важный этап проверки в Nasa

Авторский обзор под названием CRS2 Integration Review #3 (IR3) подтвердил, что компоновка и дизайн Dream Chaser соответствует ключевым требованиям Nasa и максимизирует вероятность успеха миссии во время будущих полетов. Данный космический корабль предполагается использовать минимум шесть раз в период между 2019 и 2024 годами.

Надежность будущего космического аппарата также была тщательно проанализирована в рамках процесса Nasa под названием «Проверка безопасности полетов по этапу 1», в ходе которого были успешно продемонстрированы критерии безопасности и гарантии безопасности в полете.

Эти обзоры охватывают все этапы миссии будущего космического аппарат, включая наземные приготовления, пуск, полет и посадку обратно на Землю.

Уникальность данного космического аппарата предназначенного для снабжения Международной космической станции и не только, заключается в большом грузовом отсеке, который может вместить до 5 500 кг полезного груза и доставить его на низкую околоземную орбиту. Кроме этого в этом же отсеке, Dream Chaser способен вернуть в целости и сохранности почти 2000 кг результатов научных экспериментов и другого необходимого оборудования.

Dream Chaser также использует не токсичные компоненты топлива, что позволяет наземному персоналу оперативно приступить к разгрузке космического челнока практически сразу после приземления.

В настоящее время космический аппарат находиться в исследовательском центре Армстронга Nasa, Калифорния, где проходит необходимые проверки. В этом году намечено проведение второго летного испытания для данного космического аппарата.

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