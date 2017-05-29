Телескоп заснял рождение черной дыры
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Телескоп заснял рождение черной дыры

Рубрика: Видео
Автор: Vladimir Draga от 29 май 09:13
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Наблюдаемая с 2007 года звезда в 2009 внезапно взяла и исчёзла. Астрономы провели дополнительные наблюдения и теперь пытаются выяснить, что это было: рождение чёрной дыры или просто закрывшее от нас звезду газопылевое облако. Видео представлено NASA Goddard.

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