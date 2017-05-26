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Все о космическом мусоре 4К
Рубрика: Видео Автор: Vladimir Draga от 26 май 21:57
С начала освоения космоса человеком прошло более полувека. С тех пор мы отправили аппараты ко всем ближайшим системы, исследовали их спутники, кометы, а некоторые из зондов уже покидают пределы Солнечной системы.
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