Первый полет малой пусковой установки Electron

Дебютный запуск легкой ракеты Electron с космодрома в Новой Зеландии все же состоялся в четверг, 25 мая, после неоднократных задержек, связанных с погодой. Демонстрационный полет показал успешную работу главных частей стартового ускорителя, за исключением скорости, с которой надо было выйти на орбиту. Данные, полученные во время испытательного полета, помогут усовершенствовать Electron для будущих демонстраций, прежде чем начать его коммерческую эксплуатацию.

Во время полета компании Rocket Lab удалось осуществить успешное включение двигателей первой ступени, разделение ступеней, включение двигателя второй ступени и отделение обтекателя, что позволяет клиентам надеяться на скорейшее начало коммерческой фазы эксплуатации носителя. Rocket Lab не сообщила подробной информации о полете. Однозначно известно, что каких-либо коммерческих спутников на борту ракеты не было, только тестовая масса, имитирующая полезную нагрузку.

17-метровая ракета Electron, сделанная из черных углеродных композиционных материалов, запустила свои девять двигателей Резерфорда, как и положено, в заключительные секунды обратного отсчета. Зажимы захвата отправили стартовый ускоритель в космос в 4:20 (Гринвич) с пускового комплекса на полуострове Махия, расположенного на восточном побережье Северного острова Новой Зеландии.

После старта Electron быстро поднялась в переменную облачность, развернувшись на юг. Девять двигателей, работающие на керосине и жидком кислороде, суммарно произвели приблизительно 34500 фунтов тяги на старте и 41500 фунтов тяги, когда ракета взлетела в стратосферу.

Двигатели, как и ожидалось, выключились при T+ 2 мин, 30 сек, а четыре секунды спустя, произошло ожидаемое отделение первой ступени. Включившийся двигатель второй ступени должен был работать на протяжении почти пяти минут, чтобы добраться до орбиты 300х500 км. Но что-то произошло и носитель не набрал скорость, требуемую для достижения расчетной орбиты.

Компания уже сообщила, что стоимость коммерческого рейса составит $4,9 миллиона (это значительно меньше, чем предложения других пусковых операторов). Также возможны специальные скидки для постоянных клиентов. Полное финансирование, которое потребовалось для разработки, составило $148 миллионов. Коммерческие миссии Electron будут отправлять до 150 килограммов полезной нагрузки на круглую солнечно-синхронную полярную орбиту, с высотой примерно до 500 км.

Особо стоит выделить двигатели, установленные на первой и второй ступени. Они названы в честь ядерного физика Эрнеста Резерфорда, родившегося в Новой Зеландии, и впервые полностью изготовлены с помощью 3D-печати. На печатание одного, включая камеру сгорания, инжектор, насос и клапаны, потребуется в будущем всего 24 часа. Каждый двигатель производит 4600 фунтов тяги. Чтобы произвести больше двигателей, достаточно просто купить больше принтеров

У компании уже есть несколько клиентов. Первый из них – НАСА, которое заключило контракт с Rocket Lab на запуск малых исследовательских спутников почти на $7 миллионов. Второй – лунная компания Moon Express, один из участников конкурса Google X Prize, которая имеет контракт на три запуска своих посадочных модулей на Луну, первый из которых должен состояться в конце 2017-го.

И хотя испытательный полет прошел не совсем гладко, он значительно продвинет Rocket Lab в стремлении уменьшить стоимость космических пусков, особенно для малой полезной нагрузки, для которой сейчас нет отдельных средств выведения. Малые космические аппараты уже завоевали свое право на достойную конкуренцию с обычными спутниками. С их помощью удается прогнозировать погоду, предоставлять услуги широкополосного интернета, предсказывать стихийные бедствия, а также давать информацию спасательным службам.

Rocket Lab сообщила, что теоретически может стартовать каждые 72 часа, как только начнется коммерческая эксплуатация. При налаженном производстве компания планирует 50 запусков в год…