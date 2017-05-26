Завершено расследование крушения Schiaparelli

В ходе расследования аварийной посадки модуля ExoMars Schiaparelli комиссия пришла к выводу? что противоречивая информация в бортовом компьютере привела к преждевременному прекращению последовательности спуска.

Модуль Schiaparelli отделился от своего материнского корабля под названием Trace Gas Orbiter, как и планировалось, 16 октября 2016 года. Спуск через атмосферу на поверхность планеты начался спустя 3 дня.

Большая часть шестиминутного спуска, 19 октября прошла так, как и ожидалось: модуль в правильной ориентации вошел в плотные слои атмосферы. Теплозащитный экран успешно защищал космический аппарат на сверхзвуковых скоростях. Датчики на передней и тыльной стороне экрана собрали полезные научные и инженерные данные о атмосфере Марса и теплозащитному щиту.

Телеметрия от Schiaparelli была передана на материнский корабль, который одновременно выходил на орбиту вокруг Красной планеты. Данная передача информации в реальном времени, стала очень важным элементом в восстановлении цепи событий, которые привели к катастрофе.

В то же самое время, когда орбитальный аппарат регистрировал передачу данных от Schiaparelli, исследовательский зонд Mars Express Европейского космического агентства также контролировал несущий сигнал посадочного модуля, как и радио телескоп в Индии Giant Metrewave Radio Telescope.

Спустя некоторое время после аварийной посадки, космический аппарат Mars Reconnaissance Orbiter космического агентства Nasa находящийся на орбиту Марса, получил несколько изображений места посадки. На фотографиях отчетливо видно, что передний парашют лежит рядом с космическим аппаратом и находиться очень близко к расчетному месту предполагаемой посадки.

В настоящее время независимое расследование под председательством генерального инспектора Европейского космического агентства полностью завершено. В нем определяются обстоятельства и основные причины происшествия, а также даются общие рекомендации для устранения подобных недостатков в будущих миссиях.

Примерно через три минуты после входа в атмосферу парашют был развернут, однако в этот момент была зафиксирована очень большая скорость вращения посадочного модуля. Это привело к превышению ожидаемого диапазона измерений в инерциальном измерительном блоке, который измерят скорость вращения посадочного модуля.

Превышенные данные о скорости вращения посадочного модуля с последующими радиолокационными измерениями привели к тому, что бортовой компьютер вычислил что модуль находится ниже уровня поверхности Марса. Соответственно была дана команда на преждевременное отсоединение парашюта, а также короткое включение тормозных двигателей на 3 секунды вместо положенных 30 секунд. На самом деле космический аппарат находился в этот момент времени на высоте 3.7 км, что привело к жесткому падению на скорости 540 км/ч.

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