SpaceX запустит спутники Iridium Next на четыре дня раньше

SpaceX перенес дату запуска второй миссии для компании Iridium Next вперед на четыре дня, благодаря освободившейся стартовой площадке на авиабазе Вандерберг раньше намечено срока.

Запуск запланированный на 29 июня, в настоящее время намечен на 25 июня в 01:24:59 по местному времени.

SpaceX запустит все космические аппараты спутниковой группировки Iridium Next в течении восьми запланированы миссий. Семь миссий доставят на орбиту по 10 космических аппаратов, а одни старт будет осуществлен совместно в Германским космическим аппаратом. Предстоящая миссия имеет «мгновенное стартовое окно». Это означает, что ракета-носитель должна стартовать в точно запланированное время.

«Мы очень рады предстоящему старту», - сообщил генеральный директор компании Iridium, Matt Desch в своем заявлении 25 мая. «Спутники уже начали прибывать на место запуска и проходят подготовительные работы. Более ранняя дата является хорошим подспорьем в наших планах по развертывают спутниковой группировки»

В феврале этого года, SpaceX отодвинул второй запуск Iridium Next на два месяца, с апреля на июнь сославшись на отставание стартовых компаний, связанных с потерей ракеты-носителя Falcon 9 во время предпускового тестирования. SpaceX вернулась к полетам 14 января этого года, когда Falcon 9 доставила на орбиту 10 спутников Iridium Next.

До потери Falcon 9 в сентябре 2016, компания Iridium надеялась, что спутниковая группировка Iridium Next будет развернута к концу 2017 года. Сейчас компания планирует полностью завершить работу к середине 2018 года.

Iridium Next будет состоять из 75 спутников, 66 из которых будут составлять ядро группировки, а 9 находиться в резерве. Производителем спутников выступила компания Thales Alenia Space.