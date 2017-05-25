Rocket Lab успешно осуществила первый испытательный полет РН Electron
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Rocket Lab успешно осуществила первый испытательный полет РН Electron

Рубрика: Новости космонавтики / Космические полеты
Автор: Vladimir Draga от 25 май 16:37
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Ракета-носитель Electron производства компании Rocket Lab успешно стартовала сегодня 25 мая в 16:20 по местному времени с пускового комплекса №1 расположенного на полуострове Махия, Новая Зеландия.

Rocket Lab успешно осуществила первый испытательный полет РН Electron

«Это был потрясающий день, и я безмерно горжусь нашей талантливой командой», - сообщил Питер Бек, генеральный директор и основатель компании Rocket Lab. «Мы – одна из немногих компаний, которая смогла разработать ракету-носитель с нуля, и мы сделали это за четыре года. Мы неустанно работали, чтобы добиться этого. Мы создали ракету, построили первый в мире частный орбитальный пусковой комплекс, и мы сделали это с небольшой командой»

По словам Питера Бека, полет прошел «отлично». Первая ступень ракеты-носителя полностью отработала в штатном режиме. Успешно был осуществлен поджиг и работа второй ступени, а также разделение головного обтекателя.

Однако не все так гладко. Достичь целевой орбиты ракете не удалось. Причина, по которой это произошло представить выяснить инженерам компании уже в ближайшее время.

В течении нескольких недель инженеры компании Rocket Lab в Лос-Анджелесе и Окленде, Новая Зеландия будут работать над обработкой более 25 000 каналов данный полученных в процессе проведения испытательного полета. Результаты данного анализа, помогут в будущем улучшении и оптимизации работы ракеты-носителя Electron.

Сегодняшний запуск был первым из трех испытательных полетов запланированных на этот год. Rocket Lab во время второго испытательного полета будет нацелена достичь расчетной орбиты с максимальной полезной нагрузкой, которую может нести ракета.

При полной загрузке производства, компания Rocket Lab рассчитывает осуществлять до 50 запусков в год с возможностью увеличения до 120 запусков. Для сравнения, в прошлом году в США было осуществлено 22 запуска.

Коммерческая фаза компании тоже не отстает. В настоящее время подписаны контракты с такими клиентами как Nasa Spire, Planet, Moon Express и Spaceflight.

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