Rocket Lab ждет хорошей погоды для первого запуска РН Electron
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Rocket Lab ждет хорошей погоды для первого запуска РН Electron

Рубрика: Новости космонавтики / Космические полеты
Автор: Vladimir Draga от 25 май 11:38
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Поскольку погода продолжает задерживать первый испытательный запуск ракеты-носителя Electron, главный исполнительный директор Rocket Lab сообщил, что компания будет продолжать ждать, пока не появятся необходимые условия для совершения запуска.

Rocket Lab ждет хорошей погоды для первого запуска РН Electron

23 мая Rocket Lab отложила третью попытку запуска ракеты-носителя Electron со своего космодрома на полуострове Махия в Новой Зеландия. Причиной послужила вероятность трибоэлектризации или электрических разрядов, образующихся пролета ракеты-носителя через плотные облачные покровы. Подобные опасения отложили попытку запуска накануне, а сильные ветра отложили старт 21 мая.

«Как и вчера, облака с высокой плотностью создали риск трибоэлектризации. Наша команда смогла успешно заправить ракету топливом и подготовить ее к полету, но ухудшение погодных условий означало, что мы были вынуждены отложить старт», - заявил исполнительный директор Rocket Lab Питер Бек в своем заявлении после очередной отсрочки запуска.

Во время подготовки ракеты-носителя, по заявлению основателя компании, инженеры не испытывали никаких технических проблем.

Также он сказал, что компания не будет пытаться надавить на свою удачу и запускать ракету в столь маргинальных погодных условиях, несмотря на многочисленные задержки.

«После четырех лет напряженной работы, нет смысла запускать ракету в столь не благоприятных погодных условиях. Мы подождем еще один день», - добавил Бек.

У компании Rocket Lab есть четырех часовое стартовое окно для осуществления запуска каждый день до 1 июня текущего года. Данное условие обусловлено требованиями служб поддержки для запуска, в том числе правительственными учреждениями США, обеспечивающими нормативных контроль.

Rocket Lab столкнулась с некоторой критикой от общественности в связи с отсутствие прямой web трансляции, а также отсутствия наблюдательных площадок расположенных в непосредственной близости от космодрома. Причиной тому послужило решение главы компании предоставить пусковой команде спокойные условия для работы и минимизировать дополнительное давление во время первого испытательного пуска. Однако по обещания Питера Бека, будущие пуски будут транслироваться в сети.

Ракета-носитель Electron по заявленным характеристикам будет способна доставить на орбиту вокруг Земли полезную нагрузку массой до 150 килограммов. Сама ракета высотой около 17 метров и массой более 10 тонн будет приводиться в движение при помощи ракетных двигателей Rutherford спроектированных в Rocket Lab. Их отличительная особенность заключается в насосах подкачки компонентов топлива, которые будут питаться от электрических батарей.

Основная цель, которую преследует компания Rocket Lab это предоставить дешевый и быстрый доступ космическим аппаратом малой массы, формата CubeSta в космос.

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