Rocket Lab ждет хорошей погоды для первого запуска РН Electron

Поскольку погода продолжает задерживать первый испытательный запуск ракеты-носителя Electron, главный исполнительный директор Rocket Lab сообщил, что компания будет продолжать ждать, пока не появятся необходимые условия для совершения запуска.

23 мая Rocket Lab отложила третью попытку запуска ракеты-носителя Electron со своего космодрома на полуострове Махия в Новой Зеландия. Причиной послужила вероятность трибоэлектризации или электрических разрядов, образующихся пролета ракеты-носителя через плотные облачные покровы. Подобные опасения отложили попытку запуска накануне, а сильные ветра отложили старт 21 мая.

«Как и вчера, облака с высокой плотностью создали риск трибоэлектризации. Наша команда смогла успешно заправить ракету топливом и подготовить ее к полету, но ухудшение погодных условий означало, что мы были вынуждены отложить старт», - заявил исполнительный директор Rocket Lab Питер Бек в своем заявлении после очередной отсрочки запуска.

Во время подготовки ракеты-носителя, по заявлению основателя компании, инженеры не испытывали никаких технических проблем.

Также он сказал, что компания не будет пытаться надавить на свою удачу и запускать ракету в столь маргинальных погодных условиях, несмотря на многочисленные задержки.

«После четырех лет напряженной работы, нет смысла запускать ракету в столь не благоприятных погодных условиях. Мы подождем еще один день», - добавил Бек.

У компании Rocket Lab есть четырех часовое стартовое окно для осуществления запуска каждый день до 1 июня текущего года. Данное условие обусловлено требованиями служб поддержки для запуска, в том числе правительственными учреждениями США, обеспечивающими нормативных контроль.

Rocket Lab столкнулась с некоторой критикой от общественности в связи с отсутствие прямой web трансляции, а также отсутствия наблюдательных площадок расположенных в непосредственной близости от космодрома. Причиной тому послужило решение главы компании предоставить пусковой команде спокойные условия для работы и минимизировать дополнительное давление во время первого испытательного пуска. Однако по обещания Питера Бека, будущие пуски будут транслироваться в сети.

Ракета-носитель Electron по заявленным характеристикам будет способна доставить на орбиту вокруг Земли полезную нагрузку массой до 150 килограммов. Сама ракета высотой около 17 метров и массой более 10 тонн будет приводиться в движение при помощи ракетных двигателей Rutherford спроектированных в Rocket Lab. Их отличительная особенность заключается в насосах подкачки компонентов топлива, которые будут питаться от электрических батарей.

Основная цель, которую преследует компания Rocket Lab это предоставить дешевый и быстрый доступ космическим аппаратом малой массы, формата CubeSta в космос.