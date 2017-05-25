Миссия «Психея» будет запущена на год раньше

«Психея» - исследовательская миссия Nasa по изучения уникального металлического астероида, была перенесена на один год. Теперь старт намечен на лето 2022 года с запланированным прибытием к астероиду главного пояса в 2026 году – на четыре года раньше первоначальных планов.

«Мы бросили вызов команде разработчиков, чтобы исследовать может ли более ранняя дата запуска быть более эффективной в плане построения оптимального маршрута к астероиду Психея», сообщил Джим Грин, директор отдела планетарной науки в штабе Nasa, Вашингтон. «Это позволит нам быстрее и с меньшими затратами выполнить поставленные научные задачи»

Программа «Discovery» была направлена на то, чтобы предложить исследовательские миссии с возможностью запуска в 2021 и 2023 годах. Миссия Lucy была выбрана первой для возможного запуска в 2021 году, а миссия Психея должна была стартовать в 2023. Вскоре после январских выборов, космическое агентство Nasa решило отправить исследовательскую миссию на металлический астроид Психея, раньше намеченного срока.

Более ранняя дата запуска позволит построить более оптимальную траекторию полета космического аппарата, благодаря которой маршрут движения будет почти в два раза быстрее и эффективне. Кроме этого новая траектория будет расположена дальше от Солнца, тем самым необходимо меньшее количество тепловых экранов и следовательно масса исследовательского зонда будет меньше.

Космический аппарат «Психея» разрабатывается и создается компанией Space Systems Loral (SSL) в Пало-Альто, Калифорния. Чтобы адаптировать космический аппарат под новую траекторию, SSL переработал систему солнечных батарей с четырех панельного массива в прямом ряду с каждой стороны космического корабля на более мощную пяти панельную X-образную конструкцию.

Психея, астероид вращающийся вокруг Солнца между Марсом и Юпитером, почти целиком сделан и никель-железного сплава. Таким образом, его изучение предлагает уникальный взгляд на жесткие столкновения, которые создали Землю и землеподобные планеты.

Миссия «Психея» была выбрана для реализации в этом году в рамках программы Nasa Discovery – серии недорогих роботизированных космических миссий по изучению Солнечной системы.

Научные цели миссии «Психея» состоят в том, чтобы понять строительные блоки формирования планет и исследовать их в начальной стадии. Команда миссии попытается определить, является ли Психея ядром ранней планеты, сколько ей лет и какова ее поверхность. Полезная нагрузка космического аппарата будет включать в себя магнитометры, мультиспектральные камеры, гамма-спектрометр и нейтронный спектрометр.