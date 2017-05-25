Телескоп James Webb прошел очередную проверку

Космический телескоп James Webb успешно прошел тест искривления, важное оптическое измерение полностью собранного основного зеркала, и готов к термовакуумному испытанию – последнему, перед окончательной сборкой и комплексным проверкам.

После вибрационных и акустических проверок, проведенных ранее, необходимо было оценить состояние оптической системы. Nasa, сравнив результаты теста искривления с предварительными измерениями, сделанными перед проверками, сделало вывод, что все зеркала выдержали испытание и находятся в идеальном состоянии.

Чтобы провести тест искривления, перед и после него, оптические инженеры задействовали интерферометр, главное устройство для оценки состояния формы зеркала.

Интерферометр позволяет проверить качество оптической поверхности путем сравнения отраженных пучков света, принятых специальным экраном, где составляется картина разности фаз, пришедших пучков.

Волны видимого света имеют длину меньше чем одна тысячная одного миллиметра. Оптика на телескопе должна быть изготовлена и выровнена даже более точно, чем данная величина, чтобы работать правильно. Оценка качества формы зеркала лазерами позволяет исключить физический контакт и любых повреждений (царапин, сколов) в случае ручных проверок. Именно поэтому используются интерферометры, чтобы сделать подобные измерения.

Измеряя свет, отраженный от оптики, используя интерферометр, ученые могут оценить чрезвычайно малые изменения на зеркалах, которые могут произойти после выполнения вибрационных, акустических и температурных тестов.

Для выполнения проверки качества оптики подобного аппарата, пришлось построить быстродействующий интерферометр, чтобы избежать влияния шумов – колебаний, которые присутствуют всегда и везде. Интерферометр делает 5000 замеров каждую секунду, что намного больше, чем частота появления "шумовых" колебаний. Это позволяет инженерам получить чистые результаты.

Телескоп теперь подготавливают к отправке для испытаний оптической системы при чрезвычайно холодных рабочих температурах. В случае успеха дальнейший шаг – перемещение оптики в сборочный комплекс компании Northrop Grumman для окончательной сборки и комплексных проверок перед запуском в 2018 году.

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