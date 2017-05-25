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Что такое нейтронная звезда?
Рубрика: Видео Автор: Vladimir Draga от 25 май 09:03
Что случается с массивной звездой после того, как у неё закончится «топливо»? Она может стать либо чёрной дырой, либо нейтронной звездой. Сегодняшнее видео NASA Goddard расскажет нам как о самих нейтронных звёздах, так и об инстурментах, которые в будущем позволят использовать их в качестве навигационных ориентиров для дальнекосмических миссий!
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