Что такое нейтронная звезда?

Что случается с массивной звездой после того, как у неё закончится «топливо»? Она может стать либо чёрной дырой, либо нейтронной звездой. Сегодняшнее видео NASA Goddard расскажет нам как о самих нейтронных звёздах, так и об инстурментах, которые в будущем позволят использовать их в качестве навигационных ориентиров для дальнекосмических миссий!