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Ученые о космосе:Межзвёздная пыль, астероиды и теория панспермии
Рубрика: Видео Автор: Vladimir Draga от 25 май 08:57
О теории панспермии рассказывает Владимир Бусарев - доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник отдела исследований Луны и планет Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга МГУ.
Наиболее древние объекты Солнечной системы, примитивные астероиды сейчас рассматриваются в качестве основного источника воды и (пред)биологических соединений, которые были доставлены в прошлом на Землю.
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