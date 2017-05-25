Ученые о космосе:Межзвёздная пыль, астероиды и теория панспермии

О теории панспермии рассказывает Владимир Бусарев - доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник отдела исследований Луны и планет Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга МГУ.

Наиболее древние объекты Солнечной системы, примитивные астероиды сейчас рассматриваются в качестве основного источника воды и (пред)биологических соединений, которые были доставлены в прошлом на Землю.