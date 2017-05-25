Космическая среда №156 от 24 мая 2017
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Космическая среда №156 от 24 мая 2017

Рубрика: Видео
Автор: Vladimir Draga от 25 май 08:33
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Новостная интернет-программа «Космическая среда» студии Роскосмоса.
Выпуск 156. В программе от 24 мая 2017 года:
- Орбитальный урок
- Гран-при фильму «Преодоление. Вызов небес»
- Одной строкой: Старт «Союз-СТ», Бюст Крикалёву, Хаббл открыл спутник, Экстренный выход в открытый космос
- Астрофото недели: Галактика Вольф-Лундмарк-Мелотт, Симеиз-147, Большая медведица
- Хронограф: «Спутник-3»

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